Lions indomptables : Song Bahanag en quête d’une défense hermétique

Autrefois réputé pour son allant défensif, l’équipe nationale de football du Cameroun manque désormais de solidité. Un des gros chantiers du manageur-sélectionneur.

La défense des Lions indomptables du Cameroun, sous l’ère Rigobert Song, ne séduit plus, au point d’être l’une des plus poreuses de tous les temps. Depuis que Rigobert Song est devenu patron technique, excepté lors des matchs face au Burundi et le Brésil, les Lions ont toujours encaissé au moins un but.

Cameroun-Algérie (0-1, 2-1) ; Cameroun-Burundi (1-0) ; Cameroun-Ouzbékistan (0-2) ; Cameroun-Corée du Sud (0-1) ; Cameroun-Jamaïque (1-1) ; Cameroun-Panama (1-1), Cameroun –Suisse (0-1) ; Cameroun-Serbie (3-3) ; Cameroun-Brésil (1-0) ; Cameroun-Namibie (1-1) ; Cameroun-Namibie (1-2). Pour un maigre bilan de trois victoires en 12 matchs.

Battu par la Namibie 2-1, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Can Côte d’ivoire 2023, le Cameroun a vu sa défense centrale souffrir. Maladroite et mal positionnée sans ballon, elle a été imprécise avec. Le staff technique des Lions gagnerait donc à travailler d’abord tous les aspects du jeu défensif, afin que les Lions retrouvent ce qui a pendant longtemps fait leur force.

C’est connu de tous, pour bien défendre, il faut connaître les points forts de l’équipe adverse, surtout ceux de ses attaquants : vitesse, explosivité, adresse, altruisme. L’observation vidéo aurait pu permettre de bien connaître les qualités de l’attaquant Namibien, Peter Shalulile, buteur à l’aller comme au retour face au Cameroun. Quelques jours auparavant, face à National Al Ahly, l’attaquant de Mamelody Soundown, avait déjà été auteur d’un triplé, en match de poule de la Ligue des champions d’Afrique.

Autre chose, pour bien défendre, il faut toujours rester sur ses appuis pour empêcher l’attaquant d’aller sur son point d’aisance, c’est-à-dire son bon pied. Pour cela, il faut donc être très athlétique. Nicolas Nkoulou, qui est en sélection nationale depuis 14 ans, ne peut plus incarner l’avenir !

Il faut donc trouver un complément idéal à Christopher Wooh en charnière centrale. L’instabilité chronique dans ce secteur de jeu n’aide pas les Lions. Pour atteindre toute sa plénitude défensive lors de la Can 2000 (zéro but encaissé), il a fallu que le duo Rigobert Song–Kalla Raymond, ait joué six ans ensemble. A côté d’eux, Geremi Njitap et Pierre Womé Nlend, les deux latéraux, de cette époque glorieuse, jouaient ensemble depuis la catégorie des minimes.

La paire Enzo Ebosse-Christopher Wooh, titulaire lors de la victoire face au Brésil, au Mondial qatari, est prometteuse. Mais en concédant neuf occasions à la seleçao, ils ont montré quelques signes de fébrilité. Enzo Ebosse, malgré toute sa hargne, est avant tout un latéral gauche. Le complément idéal de Christopher Wooh pourrait être Evan Ndicka de l’Eintracht de Francfort.

Mais, avant de convaincre ce Franco-Camerounais de rejoindre la tanière, la stabilité du staff technique devrait aider, à moyen terme, à trouver un axe central qui rassure. Ce d’autant plus que Rigobert Song a pu convaincre récemment deux autres Franco-Camerounais, Flavien Boyomo (Albacete) et Bokelé Mputu (Bordeaux). A ces derniers, comme à bien d’autres, il doit surtout leur inculquer l’esprit du sacrifice et la hargne de vaincre dont-il avait le secret. La prochaine fenêtre Fifa du mois de juin doit être mise à profit pour travailler davantage la complémentarité entre ces différents joueurs.

Mieux, Rigobert Song doit apprendre à ses défenseurs, au sol à savoir tacler quand c’est nécessaire, et dans le jeu aérien, à être toujours dominateur. Dans les airs, le timing est plus important que la détente. Il faut donc sauter au bon moment. Enfin, si les attaquants et les milieux constituent la première ligne défensive, il est également connu qu’il n’y a pas de grande équipe sans grand gardien de but. A en croire Rigobert Song, la porte de la sélection nationale reste ouverte à l’excellent André Onana…