L’Iran met en garde contre les protestations, deux manifestants tuÃ©s

L’Iran a averti dimanche que les protestataires allaient « payer le prix », après une nouvelle nuit de manifestations contre le pouvoir dans le pays durant lesquelles deux personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es, des dizaines arrĂŞtĂ©es et des bâtiments publics attaquĂ©s.

Des vidĂ©os publiĂ©es sur les rĂ©seaux sociaux ont montrĂ© des milliers de personnes dĂ©filant dans les villes Ă travers l’Iran dans la nuit. Il est cependant difficile de vĂ©rifier l’authenticitĂ© de ces vidĂ©os en raison du quasi black-out total des mĂ©dias officiels.

Il s’agit des plus importantes manifestations depuis le mouvement de contestation contre la rĂ©Ă©lection de l’ex-prĂ©sident ultraconservateur Mahmoud Ahmadinejad en 2009, qui avait Ă©tĂ© violemment rĂ©primĂ©.

« Ceux qui dĂ©truisent les biens publics, crĂ©ent du dĂ©sordre et agissent dans l’illĂ©galitĂ© doivent rĂ©pondre de leurs actes et payer le prix. Nous agirons contre les violences et ceux qui provoquent la peur et la terreur », a dĂ©clarĂ© le ministre de l’IntĂ©rieur, Abdolreza Rahmani Fazli, Ă la tĂ©lĂ©vision d’Etat.

Deux manifestants ont Ă©tĂ© tuĂ©s lors de heurts dans la ville de Doroud (ouest), a indiquĂ© le vice-gouverneur de la province de Lorestan, Habibollah Khojastehpour, en accusant les « groupes hostiles et les services de renseignements Ă©trangers d’ĂŞtre derrière les troubles ».

Mais il a assurĂ© que les forces de sĂ©curitĂ© n’avaient pas tirĂ© sur les protestataires. « Notre objectif Ă©tait de mettre fin pacifiquement aux protestations mais en raison de la prĂ©sence de certains individus et groupes, deux personnes ont Ă©tĂ© tuĂ©es », a dit M. Khojastehpour.

Selon un canal Telegram des Gardiens de la rĂ©volution, armĂ©e d’Ă©lite du rĂ©gime, « des gens armĂ©s se sont infiltrĂ©s parmi les protestataires et ont tirĂ© Ă l’aveuglette sur les citoyens et contre la prĂ©fecture ».

Face aux difficultĂ©s Ă©conomiques du pays, isolĂ© et soumis pendant des annĂ©es Ă des sanctions internationales pour ses activitĂ©s nuclĂ©aires sensibles, des protestations ont Ă©clatĂ© jeudi dans quelques villes de province avant de prendre de l’ampleur.

Des protestations contre les difficultés économiques mais aussi contre le pouvoir se sont poursuivies vendredi et samedi.

– Silence Khamenei et Rohani –

Ni le numĂ©ro un de la RĂ©publique islamique d’Iran, le guide suprĂŞme Ali Khamenei, ni le prĂ©sident Hassan Rohani n’ont rĂ©agi publiquement depuis le dĂ©but des troubles.

M. Rohani a Ă©tĂ© rĂ©Ă©lu triomphalement en mai dernier avec la promesse d’une amĂ©lioration Ă©conomique et plus de libertĂ© sociales et culturelles.

C’est la première fois qu’autant de villes sont touchĂ©es par un tel mouvement depuis 2009. L’internet sur les rĂ©seaux de tĂ©lĂ©phonie mobile qui a Ă©tĂ© coupĂ© samedi soir a Ă©tĂ© rĂ©tabli dans la nuit.

Selon l’agence Ilna, proche des rĂ©formateurs, « 80 personnes ont Ă©tĂ© arrĂŞtĂ©es Ă Arak (centre) alors que trois ou quatre personnes ont Ă©tĂ© blessĂ©es » dans les violences dans la ville samedi soir.

« Des individus ont tentĂ© d’attaquer des bâtiments publics mais n’ont pas rĂ©ussi (…) la situation dans la ville est sous contrĂ´le », a dĂ©clarĂ© un responsable local citĂ© par Ilna.

Pour sa part, le gĂ©nĂ©ral Esmail Kossari, adjoint de la base Sarollah des Gardiens de la rĂ©volution, chargĂ©e de la sĂ©curitĂ© de la capitale, a accusĂ© les manifestants d’ĂŞtre des « sĂ©ditieux ».

A TĂ©hĂ©ran, des centaines de manifestants ont tenu tĂŞte samedi soir aux forces de l’ordre dans le quartier de l’universitĂ©. Finalement, les manifestants ont Ă©tĂ© dispersĂ©s par la police.

« Dans ces Ă©vĂ©nements, des dĂ©gâts mineurs ont Ă©tĂ© causĂ©s contre les installations et les moyens de la mairie. Certains dĂ©truisent les biens du peuple par des actions aveugles », a dĂ©clarĂ© le maire de TĂ©hĂ©ran, Mohammad-Ali Najafi, citĂ© par l’agence Isna.

– ‘Fauteurs de troubles’ –

L’agence de presse iranienne Mehr, proche des conservateurs, a mis en ligne sur la messagerie cryptĂ©e Telegram, suivie par près de 25 millions d’Iraniens, des vidĂ©os montrant des manifestants en train d’attaquer une mairie Ă TĂ©hĂ©ran et de renverser une voiture de police.

D’autres mĂ©dias ont fait Ă©tat de destructions dans la capitale, dĂ©nonçant des « fauteurs de troubles ».

Le président américain Donald Trump a réitéré samedi ses avertissements en direction du pouvoir iranien, déclarant que « les régimes oppresseurs ne peuvent perdurer à jamais ».

Le ministère des Affaires étrangères à Téhéran avait déjà rejeté une précédente prise de position de M. Trump en affirmant que le peuple iranien n’accordait « aucune valeur aux déclarations opportunistes » de Washington.

Samedi, la tĂ©lĂ©vision d’Etat a diffusĂ© des images des manifestations, en estimant nĂ©cessaire d’entendre « les revendications lĂ©gitimes » de la population. Mais elle a dĂ©noncĂ© les mĂ©dias et les groupes « contre-rĂ©volutionnaires » Ă l’Ă©tranger qui cherchent selon elle Ă exploiter ces rassemblements.

Les autoritĂ©s iraniennes affirment que la majoritĂ© des informations sur les rĂ©seaux sociaux viennent de l’Arabie saoudite, rivale rĂ©gionale de l’Iran, ou des groupes d’opposition basĂ©s en Europe.