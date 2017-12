L’Italie se lance dans deux mois d’une campagne Ã©lectorale incertaine

La dissolution jeudi du Parlement, qui arrivait bientĂ´t en fin de lĂ©gislature, a lancĂ© l’Italie dans deux mois d’une campagne Ă©lectorale incertaine avant les Ă©lections lĂ©gislatives fixĂ©es au 4 mars.

Dans un bref communiquĂ©, la prĂ©sidence de la RĂ©publique a mis fin au faux suspense: le chef de l’Etat, Sergio Mattarella, « a signĂ© le dĂ©cret de dissolution du SĂ©nat et de la Chambre des dĂ©putĂ©s ».

Dans la foulée, le conseil des ministres a décidé que le scrutin, qui devait être organisé dans un délai de 45 à 70 jours, aurait lieu le dimanche 4 mars.

Dans l’après-midi, un ballet de voitures officielles bien rĂ´dĂ© s’est organisĂ© autour du Quirinal, le palais du prĂ©sident. Le chef du gouvernement de centre gauche, Paolo Gentiloni, s’y est d’abord rendu pour annoncer qu’avec l’adoption du budget 2018, le travail du Parlement, Ă©lu en fĂ©vrier 2013, Ă©tait terminĂ©.

M. Mattarella a ensuite reçu le prĂ©sident du SĂ©nat, Pietro Grasso, et la prĂ©sidente de la Chambre des dĂ©putĂ©s, Laura Baldrini, avant de faire revenir le chef du gouvernement pour qu’il contresigne le dĂ©cret de dissolution.

M. Gentiloni est retourné au palais Chigi, siège du chef du gouvernement, pour présider le conseil des ministres, puis est retourné encore une fois au Quirinal faire signer le décret de convocation du scrutin.

Paolo Gentiloni, qui est le 3e chef du gouvernement de cette lĂ©gislature après Enrico Letta et Matteo Renzi, doit rester en place jusqu’Ă la mise en place du nouveau Parlement. Son mandat pourrait d’ailleurs se prolonger, tant l’incertitude règne sur l’après-Ă©lections.

Le mode de scrutin laisse une large part Ă la proportionnelle et la dispersion annoncĂ©e des voix entre trois pĂ´les — droite, Mouvement 5 Ă©toiles et centre gauche — peu enclins Ă s’entendre risquent de laisser le prochain Parlement sans majoritĂ© claire.

– Pas de majoritĂ© en vue –

L’alliance de droite, composĂ©e de Forza Italia (FI), le parti de l’Ă©ternel Silvio Berlusconi, et les souverainistes de la Ligue du Nord (LN) et de Fratelli d’Italia (FDI), est crĂ©ditĂ©e de plus de 35% des intentions de vote mais les litiges sont frĂ©quents en son sein, FI et LN revendiquant tous deux la primautĂ© et s’opposant souvent sur l’euro et l’Europe.

Avec environ 28% des intentions de vote, les populistes du Mouvement 5 Etoiles (M5S), qui avaient crĂ©Ă© la surprise en remportant dĂ©jĂ 25% des voix lors de leurs premières lĂ©gislatives en 2013, semblent plafonner Ă ce niveau et rejettent toute idĂ©e d’accord avec une autre formation.

Troisième et dernier camp, le Parti dĂ©mocrate (PD, au pouvoir) de Matteo Renzi, est en perte de vitesse dans les sondages, qui ne lui accordent plus qu’environ 25% des voix.

« La dissolution du Parlement met un terme Ă une des lĂ©gislatures les plus productives de l’histoire rĂ©publicaine. Maintenant, quelques jours de repos bien mĂ©ritĂ©s et puis ensuite tous prĂŞts pour la campagne Ă©lectorale », ont pourtant Ă©crit avec assurance M. Renzi et les chefs des groupes parlementaires PD.

Si aucune majoritĂ© ne se dessine, M. Mattarella pourrait demander Ă M. Gentiloni d’expĂ©dier les affaires courantes pendant encore de longs mois.

Aux antipodes du caractère brusque de M. Renzi, dont il est pourtant proche, l’actuel chef du gouvernement reste en effet relativement populaire, avec 44% d’opinions positives, loin devant MM. Renzi (29%) et Berlusconi (23%).

L’ex-Cavaliere lui-mĂŞme a ouvertement envisagĂ© un maintien de M. Gentiloni. « C’est une personne gentille et modĂ©rĂ©e, il saura gĂ©rer cette pĂ©riode dĂ©licate avec tact », a-t-il tweetĂ© jeudi.

Dans un pays qui a connu 64 gouvernements depuis la proclamation de la RĂ©publique en 1946, l’instabilitĂ© qui s’annonce n’est cependant pas une nouveautĂ©.

Et en dressant le bilan de son annĂ©e de gouvernement lors d’une confĂ©rence de presse jeudi matin, M. Gentiloni s’est montrĂ© prĂŞt: « Je vous assure (…) que le gouvernement ne ralentira pas (son) rythme. Dans les limites fixĂ©es par la Constitution, par les lois, le gouvernement gouvernera ».