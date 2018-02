L’Italie vote dans un mois, dans la plus grande incertitude

L’Italie vote dans un mois pour Ă©lire dĂ©putĂ©s et sĂ©nateurs dans une grande incertitude, en dĂ©pit de l’avance dans les sondages de la coalition de droite menĂ©e par Silvio Berlusconi, mais dĂ©jĂ en proie aux divisions.

Après le Brexit en 2016 et la montĂ©e de l’extrĂŞme droite en France, en Allemagne ou encore en Autriche, Bruxelles et les capitales europĂ©ennes s’inquiètent dĂ©sormais de la poussĂ©e des populistes et eurosceptiques dans la troisième Ă©conomie de la zone euro.

Les arguments du Mouvement 5 Ă©toiles (M5S, populiste) et la Ligue du Nord (LN, extrĂŞme droite) font souvent mouche dans un pays vieillissant, qui peine Ă redĂ©marrer après plusieurs annĂ©es de rĂ©cession, oĂą la prĂ©caritĂ© fait fuir les jeunes diplomĂ©s Ă l’Ă©tranger, mais qui a vu parallèlement dĂ©barquer près de 630.000 migrants depuis 2014.

L’immigration reste d’ailleurs un thème sensible, comme cela s’est encore vĂ©rifiĂ© samedi avec une fusillade Ă caractère raciste, après le meurtre d’une jeune femme attribuĂ© Ă un Nigerian dans cette rĂ©gion du centre de l’Italie.

Le leader de la Ligue, Matteo Salvini, s’est empressĂ© de dĂ©noncer l' »invasion migratoire » en dĂ©pit des appels au calme et Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© lancĂ©s par le chef du gouvernement Paolo Gentiloni.

Selon les sondages, la coalition entre Forza Italia (FI, droite), LN et le petit parti post-fasciste Fratelli d’Italia (FdI) est en tĂŞte avec plus de 35% des intentions de vote, Ă quatre semaines du scrutin du 4 mars. Viennent ensuite le M5S (28%), le Parti dĂ©mocrate (PD, centre gauche, au pouvoir, 25%), et … les indĂ©cis, qui reprĂ©sentent encore 35 Ă 40% des Ă©lecteurs.

La nouvelle loi Ă©lectorale, adoptĂ©e l’an dernier, instaure un cocktail complexe de scrutins proportionnel et majoritaire, obligeant les mĂ©dias italiens Ă rivaliser de projections pour tenter de dĂ©terminer le seuil nĂ©cessaire afin d’obtenir la majoritĂ© des sièges, qui varie selon les experts entre 40 et 45% de voix.

« Le seul qui puisse y arriver, depuis son lit d’hĂ´pital, c’est Silvio Berlusconi », explique Roberto D’Alimonte, politologue de l’universitĂ© Luiss Ă Rome, en rĂ©fĂ©rence Ă un coup de fatigue du vieux milliardaire cette semaine.

A 81 ans, l’ancien chef du gouvernement parti sous les sifflets en 2011, raillĂ© Ă l’Ă©tranger pour ses bourdes et ses soirĂ©es bunga-bunga, opĂ©rĂ© Ă coeur ouvert l’annĂ©e dernière, encore inĂ©ligible après une condamnation pour fraude fiscale, est en effet de retour.

Comme au bon vieux temps, il s’est alliĂ© avec la Ligue du Nord, mais le parti sĂ©cessionniste, mis Ă terre par des scandales financiers, s’est muĂ©, sous l’impulsion du volubile Matteo Salvini, 44 ans, en une formation nationaliste, anti-euro et anti-immigration sur le modèle du Front national français.

– Fougueux alliĂ© –

Et, en dĂ©pit des promesses qu’il est allĂ© faire en personne la semaine dernière Ă Bruxelles, l’ex-Cavaliere peine Ă canaliser son fougueux alliĂ©, qui ne voit pas l’intĂ©rĂŞt de respecter la limite de 3% du PIB pour le dĂ©ficit budgĂ©taire, promet les mĂŞmes taxes Ă l’importation que le prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump et s’en prend mĂŞme aux vaccins obligatoires… validĂ©s par les Ă©lus FI.

Mais cette coalition hĂ©tĂ©roclite Ă©tant encore loin d’avoir une avance suffisante, les mĂ©dias italiens rivalisent aussi de scĂ©narios pour Ă©valuer les autres possibilitĂ©s d’alliances.

Un gouvernement centriste et europhile avec le PD et FI ? Une alliance anti-euro M5S/LN/FdI ? Toutes les combinaisons sont dans l’air. Cependant, aucune ne semble en mesure d’obtenir une majoritĂ©, du moins pour l’instant.

La main sur le coeur, tous les leaders politiques affirment s’y refuser, mais sans vraiment complètement fermer la porte. MĂŞme le M5S, nĂ© du rejet de la vieille classe politique, s’est dit prĂŞt Ă discuter avec les autres partis.

DĂ©sormais reprĂ©sentĂ© par le jeune Luigi Di Maio, 31 ans, au physique de gendre idĂ©al, le M5S semble avoir renoncĂ© Ă son projet de rĂ©fĂ©rendum sur une sortie de l’euro et promet lui aussi des baisses d’impĂ´ts et le rapatriement des clandestins.

Si aucune majoritĂ© ne se dessine, le prĂ©sident de la RĂ©publique, Sergio Mattarella, pourrait maintenir en place l’actuel chef du gouvernement, Paolo Gentiloni, dĂ©sormais plus populaire que son prĂ©dĂ©cesseur Matteo Renzi, bien qu’ils soient tous deux issus du mĂŞme Parti dĂ©mocrate.

Dans un pays qui a connu 64 gouvernements depuis la proclamation de la RĂ©publique en 1946, la perspective ne l’effraie pas.

« Nous avons une certaine expertise dans l’art de trouver des solutions Ă l’instabilitĂ© politique », a-t-il ainsi affirmĂ© Ă Davos.