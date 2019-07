L’Ivoirienne Murielle Ahouré championne du monde en 100m de Boston Games

La sprinteuse ivoirienne Murielle Ahouré a remporté le titre de championne du monde du 100 mètres dames de Boston Games, une compétition d’athlétisme et de street meeting qui se tient chaque année à Boston dans le Massachusetts (États-Unis), a appris APA dimanche sur place dans la capitale économique ivoirienne.Considérée comme l’une des légendes de l’athlétisme en Côte d’Ivoire, Murielle Ahouré a, à son actif plusieurs titres dont celui de championne du monde en salle du 60m ( 2018) et quadruple vice-championne du monde sur les épreuves du 60m, 100m et 200m.