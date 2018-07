L’OCHA salue l’expertise marocaine en matière d’aide humanitaire en Afrique

L’expertise marocaine en matière d’aide humanitaire en Afrique a été saluée par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA).Lors d’un entretien à Rabat avec l’Ambassadeur, Directeur général de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), Mohamed Methqal, le Sous-secrétaire général aux partenariats humanitaires avec le Moyen-Orient et l’Asie, Rashid Khalikov a salué les efforts déployés par le Maroc pour les aides humanitaires à la Guinée Bissau, la Sierra Leone, le Soudan du Sud, Madagascar, la Guinée et le Liberia, entre autres.

Selon l’AMCI, « les deux parties ont discuté des modalités de renforcer leur collaboration et de mobiliser leurs expertises aþn de répondre aux situations humanitaires d’urgence et apporter des solutions, y compris avec les organisations régionales, en particulier au Moyen-Orient et en Asie, et en Afrique».

Cette rencontre a été l’occasion pour Mohamed Methqal de mettre en exergue le rôle de coordination assuré par l’AMCI, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale et les autres acteurs nationaux pour apporter des aides humanitaires à l’international au profit des populations dans le besoin.

Lors de ces dernières années, le Maroc s’est distingué par ses interventions humanitaires, notamment en Afrique subsaharienne, en apportant son soutien aux populations de pays en conflit (Centrafrique, Sud Soudan, etc.), touchés par des épidémies (Guinée, Sierra Leone, Liberia, etc.) ou par des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses, etc.).

Le Royaume a par ailleurs multiplié les interventions au Moyen-Orient et en Asie, capitalisant ainsi une forte expertise dans le domaine des interventions humanitaires.