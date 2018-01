L’offre de paix de Trump: la « claque du siècle », selon le président palestinien

Le prĂ©sident palestinien Mahmoud Abbas a qualifiĂ© dimanche l’offre de paix du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump de « claque du siècle » et rĂ©itĂ©rĂ© son rejet d’une mĂ©diation amĂ©ricaine dans le processus de paix.

M. Abbas s’exprimait Ă l’ouverture d’une rĂ©union des dirigeants de l’Organisation de libĂ©ration de la Palestine (OLP) Ă Ramallah visant Ă rĂ©flĂ©chir Ă une riposte Ă la reconnaissance par M. Trump de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

La suspension de l’historique reconnaissance d’IsraĂ«l remontant Ă 1988 est l’une des options proposĂ©es Ă la discussion du Conseil central palestinien, l’un des organes de l’OLP, l’entitĂ© reconnue internationalement comme reprĂ©sentant les Palestiniens des Territoires et de la diaspora, avaient indiquĂ© des dĂ©lĂ©guĂ©s.

« Nous disons Ă Trump que nous n’accepterons pas son plan, l’affaire du siècle s’est transformĂ©e en claque du siècle », a affirmĂ© M. Abbas, donnant le ton de la rĂ©union, qui doit se poursuivre lundi.

Le prĂ©sident palestinien semble faire rĂ©fĂ©rence au voeu exprimĂ© par M. Trump de prĂ©sider Ă l’accord diplomatique « ultime » entre IsraĂ©liens et Palestiniens.

Après son rejet de toute mĂ©diation amĂ©ricaine, un pilier historique du processus de paix, M. Abbas a assurĂ© qu’IsraĂ«l « avait mis fin » aux accords d’Oslo sur l’autonomie palestinienne signĂ©s en 1993, la rĂ©fĂ©rence des pourparlers de paix.

« Je dis qu’il n’y a plus d’Oslo, IsraĂ«l a mis fin Ă Oslo », a-t-il rĂ©pĂ©tĂ©, ajoutant que des dĂ©cisions pour l’avenir devaient ĂŞtre prises durant cette rencontre.

Le 13 septembre 1993, après six mois de nĂ©gociations secrètes Ă Oslo, IsraĂ«l et l’OLP se reconnaissaient mutuellement et signaient Ă Washington en prĂ©sence du prĂ©sident Bill Clinton une « DĂ©claration de principes » sur une autonomie palestinienne transitoire de cinq ans.

Quelle que soit la conclusion des plus de 120 membres du Conseil central, la décision échoira en dernier ressort au président palestinien.

– Nouvelle stratĂ©gie? –

L’Ă©ventualitĂ© d’une riposte palestinienne donne la mesure de la colère provoquĂ©e par la dĂ©cision le 6 dĂ©cembre de la Maison Blanche de reconnaĂ®tre JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l.

Cette rupture unilatérale avec des décennies de diplomatie américaine et internationale, interprétée comme la dénégation des revendications palestiniennes sur Jérusalem-Est annexée et occupée, a suscité des violences qui ont causé la mort de seize Palestiniens.

Elle a provoquĂ© la fureur de la direction palestinienne, qui a gelĂ© les contacts avec l’administration Trump. Aucun dirigeant palestinien ne devrait rencontrer le vice-prĂ©sident Mike Pence attendu Ă JĂ©rusalem les 22 et 23 janvier après avoir reportĂ© une visite initialement prĂ©vue mi-dĂ©cembre.

A la tĂŞte de l’AutoritĂ© palestinienne depuis 2005, Mahmoud Abbas, 82 ans, avait auparavant affirmĂ© que les Etats-Unis s’Ă©taient disqualifiĂ©s comme intermĂ©diaire des discussions de paix.

Pour les dirigeants palestiniens, la reconnaissance de JĂ©rusalem comme capitale d’IsraĂ«l n’est que l’expression de trop d’un clair parti pris pro-israĂ©lien, dĂ©jĂ manifestĂ© par le non-engagement en faveur de la crĂ©ation d’un Etat palestinien, la discrĂ©tion observĂ©e sur la poursuite de la colonisation israĂ©lienne des territoires palestiniens occupĂ©s ou encore la menace de fermeture du bureau de l’OLP Ă Washington.

Dimanche soir, le prĂ©sident palestinien n’a pas mentionnĂ© la reconnaissance d’IsraĂ«l mais a dĂ©noncĂ© la « poursuite de la colonisation » comme un obstacle Ă la solution Ă deux Etats, la rĂ©fĂ©rence de l’ONU pour rĂ©soudre l’un des plus vieux conflits de la planète.

« Ceux qui attendaient un aperçu d’une nouvelle stratĂ©gie palestinienne pour mettre fin Ă l’occupation ou un changement vers une solution Ă un Etat auront Ă©tĂ© déçus », a estimĂ© Hugh Lovatt, coordinateur pour IsraĂ«l et la Palestine au Conseil europĂ©en pour les relations extĂ©rieures.