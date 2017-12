Le ministre ivoirien de la Construction, du logement, de l’assainissement et de l’urbanisme, Isaac DĂ©, a annoncĂ© jeudi la livraison de près de 10.000 logements d’ici Ă juin 2018, lors d’une cĂ©rĂ©monie de remise de clĂ©s Ă 4.003 acquĂ©reurs, sur le site d’EbimpĂ© Ă Anyama, au nord d’Abidjan. »D’ici juin prochain, ce sont au total près de 10.000 logements qui seront livrĂ©s pendant que d’autres nouveaux chantiers verront le jour », a dit Isaac DĂ© dans un discours.

Il a annoncĂ© pour « bientĂ´t » de nouvelles promotions immobilières dans toutes les pĂ©riphĂ©ries d’Abidjan et Ă l’intĂ©rieur du pays, assurant que « 2017 a Ă©tĂ© une annĂ©e d’ajustement et de correction  (mais) 2018 sera une annĂ©e d’actions ».

Pour ce faire, dira-t-il, son dĂ©partement a pris des « mesures pour assainir le secteur » afin que les logements s’obtiennent dans « la transparence des transactions et la probité ». Car, la machine Ă©tant « dĂ©sormais relancĂ©e », elle « produira ses effets au fil du temps ».

M. Isaac DĂ© a par ailleurs rassurĂ© les dĂ©tenteurs des droits coutumiers et ceux d’EbimpĂ© et Songon, sur le paiement effectif de toutes les purges et des indemnisations, ajoutant que les mesures sont prises pour « accĂ©lĂ©rer le paiement des soldes dès le dĂ©but de l’annĂ©e 2018 ».

Quatre mille trois (4.003) acquéreurs ont reçu jeudi les clés de leurs propriétés immobilières, en présence du Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, et des autorités administratives et coutumières.

M. Coulibaly s’est fĂ©licitĂ© de la construction de ces logements qui permettront aux Ivoiriens d’avoir un toit.  Estimant qu’une frange importante des Ivoiriens n’est pas propriĂ©taire de logements, le chef de l’Etat Alassane Ouattara, a pris l’engagement de faire de la production massive de logements sociaux et Ă©conomiques.

En 2013, le programme prĂ©sidentiel de construction de logements sociaux et Ă©conomiques a Ă©tĂ© lancĂ©. Il vise Ă construire 60.000 logements en cinq ans. Dans cette optique, l’Etat ivoirien a fait le choix stratĂ©gique d’avoir recours Ă des opĂ©rateurs privĂ©s pour stimuler l’investissement privĂ©.

 On estime aujourd’hui en CĂ´te d’Ivoire Ă environ 400.000 unitĂ©s, le dĂ©ficit annuel en logements. Pour rĂ©sorber ce dĂ©ficit, le gouvernement a rĂ©ajustĂ© son programme de logement en 2015 avec un nouvel objectif de 150.000 logements en cinq ans.