Loïc Armel Kengue Wafo, le Directeur général de 28 ans de la SAAR Assurances

Le jeune manager dirige la branche guinéenne de l’une des compagnies d’assurances les plus prospères d’Afrique.

Il est l’un des plus jeunes manager du continent. Il avait encore 27 ans lorsqu’il a été choisi pour diriger, en décembre 2019, la branche de Guinée de la SAAR Assurances.

Aujourd’hui, Loïc Armel Kengue Wafo fête ses 28 ans à la tête de cette succursale de la compagnie d’assurance.

Le camerounais est un prodige dans son domaine. Il est prix 2017 du Professionnel Africain du Risk management décerné par ACCPA ((Association of Certified Compliance Professionnals of Africa), tel que le relève le magasine Financial Afrik.

Nommé Dg de SAAR Assurances en décembre 2019, Loïc Armel Kengue Wafo avait déjà fait ses armes dans cette compagnie. De 2012 à 2013 il y effectue un stage académique suivi d’un stage professionnel et ensuite hérite d’un poste de chargé de clientèle. De 2014 à 2019, il est en charge des branches vie et non vie e la compagnie en Guinée.

Loïc Armel Kengue Wafo est un produit de l’Université de Yaoundé II où il a obtenu une Licence et un Master en droit. Il ira ensuite décrocher un Master II en assurance à l’Ecole Supérieure d’Assurance de Paris (ESA) et un diplôme récent sur la Pratique de la Réassurance à la London School of Insurance.