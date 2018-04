L’ombre de l’Iran va planer sur le sommet arabe en Arabie saoudite

Les chefs d’Etat arabes se pencheront dimanche en Arabie saoudite sur les conflits en Syrie et au YĂ©men ainsi que sur l’avenir de JĂ©rusalem, mais Ryad devra profiter de ce sommet annuel pour mobiliser ses partenaires contre l’Iran, son grand rival au Moyen-Orient.

« Les Saoudiens feront pression pour une position beaucoup plus dure sur l’Iran, pas nĂ©cessairement sur le dossier nuclĂ©aire, mais sur l’influence iranienne dans les pays arabes, en particulier l’Irak, la Syrie, le Liban et le YĂ©men », indique Karim Bitar de l’Institut des relations internationales et stratĂ©giques basĂ© Ă Paris.

Vingt-et-un des 22 Etats membres de la Ligue arabe participeront au sommet qui se tiendra Ă Dhahran (est de l’Arabie saoudite). La Syrie de Bachar al-Assad a Ă©tĂ© suspendue de l’organisation depuis le dĂ©but de la guerre en 2011.

« L’argument de l’endiguement de l’Iran est principalement avancĂ© par l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis, ainsi que par d’autres pays arabes, y compris l’Egypte », explique Andreas Krieg du King’s College de Londres.

« L’Arabie saoudite s’est Ă©galement tournĂ©e vers l’Irak pour tenter de nouer des liens et de contrer des milices (pro-iraniennes) lĂ -bas », dit M. Krieg Ă l’AFP. « On peut dire que l’Iran sera au centre du sommet ».

Alors que Washington, Paris et Londres menacent de frapper le régime syrien après une attaque chimique, les positions ont peut-être évolué sur le sort qui doit être réservé au président Assad.

« Certaines puissances rĂ©gionales, auparavant dĂ©terminĂ©es Ă faire tomber le rĂ©gime syrien –en particulier l’Arabie saoudite et la Turquie–, ont maintenant acceptĂ© le statu quo pour qu’Assad reste », affirme M. Bitar.

« Les mĂ©cènes iraniens de Bachar sont Ă©galement conscients que leur protĂ©gĂ© ne peut pas diriger seul et commencent Ă accepter l’idĂ©e qu’ils devront nĂ©gocier des sphères d’influence dans les territoires syriens ».

– Mobilisation palestinienne –

Au YĂ©men, oĂą une guerre par procuration se poursuit depuis trois ans entre Ryad et TĂ©hĂ©ran, faisant près de 10.000 morts, on assiste depuis quelques mois Ă une escalade avec la multiplication des tirs de missiles des rebelles Houthis, soutenus par TĂ©hĂ©ran, vers l’Arabie saoudite.

La coalition sous commandement saoudien qui intervient au YĂ©men en soutien des forces progouvernementales a d’ailleurs annoncĂ© vendredi avoir interceptĂ© un missile dans le ciel du sud de l’Arabie saoudite pour la troisième fois en trois jours, imputant chacun de ces tirs aux rebelles yĂ©mĂ©nites basĂ©s dans le nord du pays.

Ryad accuse TĂ©hĂ©ran de fournir ces missiles aux Houthis et dĂ©nonce une « agression directe ».

Si ce sujet sera discutĂ©, le ministre saoudien des Affaires Ă©trangères Adel al-Jubeir a, en revanche, exclu que la crise autour du Qatar figure Ă l’agenda.

L’Arabie saoudite, les Emirats, l’Egypte et BahreĂŻn ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar, accusĂ© de « soutenir le terrorisme », et cette crise se poursuit depuis 10 mois en dĂ©pit des efforts du KoweĂŻt et des Etats-Unis pour la dĂ©samorcer.

Enfin, le ministre palestinien des Affaires Ă©trangères Riyad al-Maliki a dĂ©clarĂ© que la Ligue arabe soutenait la tentative de son gouvernement de bloquer une tentative israĂ©lienne visant Ă dĂ©crocher un siège de membre non-permanent au Conseil de sĂ©curitĂ© de l’ONU.

Alors que des Palestiniens se mobilisent de nouveau sur le terrain contre l’occupation israĂ©lienne, la responsable palestinienne Hanane Acharoui espère que le sommet arabe dĂ©bouchera sur une rĂ©solution officielle concernant l’avenir de JĂ©rusalem.

« Nous devons maintenir une dose de scepticisme sain, mais j’espère que le sommet sera Ă la hauteur du dĂ©fi, car nous sommes confrontĂ©s Ă une pĂ©riode sans prĂ©cĂ©dent (…) qui compromet les chances de paix et qui victimise encore plus les Palestiniens », dit-elle Ă l’AFP.

Rompant avec ses prĂ©dĂ©cesseurs, le prĂ©sident Donald Trump a annoncĂ© en dĂ©cembre que Washington reconnaissait officiellement JĂ©rusalem comme la capitale d’IsraĂ«l et allait y transfĂ©rer l’ambassade amĂ©ricaine, provoquant la colère des Palestiniens. Ce transfert de Tel-Aviv Ă JĂ©rusalem est prĂ©vu vers la mi-mai.

Bien que les signes de rapprochement stratĂ©gique se soient multipliĂ©s entre IsraĂ«l et l’Arabie saoudite –qui ont un ennemi commun, l’Iran–, Ryad n’a pas modifiĂ© sa position officielle sur les Palestiniens et JĂ©rusalem.

Le roi Salmane a « rĂ©affirmĂ© la position inĂ©branlable du royaume (saoudien) sur la question palestinienne et les droits lĂ©gitimes du peuple palestinien Ă un Etat indĂ©pendant avec JĂ©rusalem comme capitale », lors d’un entretien tĂ©lĂ©phonique le 2 avril avec le prĂ©sident Trump.