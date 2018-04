Londres favorable au retour du Zimbabwe dans le Commonwealth

Le Royaume-Uni est prêt à soutenir le retour au sein du Commonwealth du Zimbabwe, qui tente de mettre fin à son isolement sur la scène internationale depuis la chute de Robert Mugabe, a annoncé vendredi le ministère britannique des Affaires étrangères.

Ce positionnement fait suite Ă la rencontre entre le chef de la diplomatie britannique, Boris Johnson, et son homologue zimbabwĂ©en, Sibusiso Moyo, en marge du sommet du Commonwealth qui rĂ©unit les dirigeants de 53 États Ă Londres jusqu’Ă vendredi soir.

Leur entrevue a Ă©tĂ© qualifiĂ©e d' »historique » par le Foreign Office, qui y voit l’ouverture d’une « nouvelle ère » dans les relations entre les deux pays, et un « symbole » de la volontĂ© du Zimbabwe « de s’engager de manière significative avec la communautĂ© internationale ».

« Le Royaume-Uni soutiendrait fermement le retour du Zimbabwe » au sein de Commonwealth si le pays candidatait, a annoncĂ© le ministère dans un communiquĂ©. Londres souhaite travailler avec « un nouveau Zimbabwe, engagĂ© dans des rĂ©formes politiques et Ă©conomiques en faveur de son peuple ».

Robert Mugabe avait claqué la porte en 2003 de ce forum des pays anciennement colonisés par le Royaume-Uni, qui avait suspendu le Zimbabwe en raison du scrutin présidentiel de 2003, marqué par des violences et des accusations de fraudes.

Le pays est devenu de plus en plus isolĂ© Ă partir des annĂ©es 1990 au sein de la communautĂ© internationale, en raison de la dĂ©rive autoritaire de son ex-prĂ©sident, au pouvoir de 1980 Ă la fin 2017, quand il fut renversĂ©, Ă 93 ans, par un coup de force de l’armĂ©e et de son propre parti.

InvitĂ© par Boris Johnson, Sibusiso Moyo a reprĂ©sentĂ© son pays lors du sommet Ă Londres, mais n’a pas pris part aux dĂ©libĂ©rations.

Le prĂ©sident zimbabwĂ©en Emmerson Mnangagwa, 75 ans, a promis de relancer l’Ă©conomie et les finances du pays, sorties exsangues du règne sans partage de trente-sept ans de Mugabe.

« Le Zimbabwe a fait d’important progrès en 150 jours, mais il reste beaucoup Ă faire », a remarquĂ© Boris Johnson. « Les Ă©lections de juillet donneront une indication de la direction prise » par le pays.

La Gambie a rĂ©intĂ©grĂ© le Commonwealth en 2018, après l’avoir quittĂ© cinq ans plus tĂ´t. L’Afrique du Sud, le Pakistan et les Ă®les Fidji ont fait de mĂŞme dans le passĂ©.