L’ONU condamne les attaques terroristes au Nigeria

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres a condamné, mardi, les attentats perpétrés la semaine dernière sur la base militaire de Matele, dans l’État de Borno au Nigéria par des terroristes et d’autres groupes extrémistes qui ont fait des victimes parmi les forces de sécurité et les civils.Dans un communiqué signé par son porte-parole, Stéphane Dujarric, M. Guterres a présenté ses « sincères condoléances au gouvernement du Nigeria et aux familles des victimes ».

« Ceux qui violent le droit international humanitaire, les droits de l’homme et le droit des réfugiés seront tenus responsables », a déclaré António Guterres.

La flambée de la violence résulte d’une lutte de pouvoir entre les factions militantes de la région.

Le président Muhammadu Buhari avait promis de mettre fin à l’insurrection dans le nord-est, qui est le bastion du groupe militant Boko Haram, fondé il y a près de dix ans.