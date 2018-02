L’ONU invite les Etats Ã  investir dans l’Ã©ducation non formelle

L’Envoyée du secrétaire général de l’ONU pour la jeunesse, Jayathma Wickramanayake, a invité vendredi à Dakar, les pays à investir dans ‘’l’éducation non formelle et informelle » pour développer des compétences adaptées au monde de demain. »Il est nécessaire que nous ne regardions pas seulement le financement nécessaire pour financer correctement nos systèmes éducatifs aujourd’hui, mais aussi ceux de demain. Au delà des interventions traditionnelles en salles de classe, investir dans l’éducation non formelle et informelle est essentiel pour développer des compétences adaptées au monde de demain », a dit Jayathma Wickramanayake, dans un discours prononcé à l’ouverture de la 3-ème Conférence de reconstitution des fonds du partenariat mondial pour l’éducation.

Selon elle, dans un monde où les technologies numériques et l’intelligence artificielle évoluent rapidement et qui influenceront les perspectives d’avenir de travail, les pays doivent repenser leurs approches du développement.

L’objectif étant, d’après Jayathma Wickramanayake, d’avoir des compétences techniques et professionnelles aptes à les aider à se mouvoir dans un monde de travail complexe et en évolution rapide.

« Il est inacceptable que beaucoup de jeunes qui ont fait des études soient sortis de l’école sans avoir les compétences nécessaires pour obtenir un travail », a-t-elle martelé, soulignant que les pays qui investissent dans l’éducation des jeunes sont aussi ceux qui veulent avoir une croissance substantielle.

La troisième conférence de Dakar, organisée après celles de Copenhague et de Bruxelles, ambitionne de mobiliser plus de trois milliards de dollars. Selon ses organisateurs, cette rencontre vient conforter et magnifier l’action du Président Macky Sall pour la promotion de l’éducation et de la formation.

Le Partenariat mondial pour l’éducation est une initiative qui accompagne 65 pays en développement pour un meilleur accès à l’éducation des catégories sociales les plus vulnérables.

Cette troisième Conférence est coparrainée par les présidents Macky Sall du Sénégal et Emmanuel Macron de France.