L’ONU salue le Forum mondial sur les réfugiés, malgré les dissensions

Places de réinstallations, milliards de dollars promis… et dissensions. L’ONU a salué mercredi les résultats du premier Forum mondial sur les réfugiés à Genève, qui porte les « ingrédients du succès » malgré les déchirures entre pays riches et émergents portées notamment par le président turc.

Lors de cet événement qui s’est ouvert mardi, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés entendait donner un nouveau souffle au partage des responsabilités concernant la prise en charge des 71 millions de déplacés, dont 26 millions de réfugiés.

« Le soutien public pour l’asile a faibli ces dernières années. Et dans de nombreux cas, les communautés qui accueillent les réfugiés (à 80% répartis dans des pays pauvres ou en développement, ndlr) se sont senties submergées ou oubliées », a affirmé mercredi soir le Haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi.

« Mais les situations des réfugiés ne sont des +crises+ que quand on les laisse le devenir », a-t-il poursuivi. « Dans ce Forum, nous avons vu un virage décisif vers la vision à long terme ».

Au total, plus de 770 « promesses » dans divers domaines ont été adressées lors de ce Forum qui a été l’occasion pour le secrétaire général de l’ONU d’appeler la communauté internationale à « assumer collectivement » le poids du flux de réfugiés.

Plus de 7 milliards de dollars ont été promis, a souligné le HCR, dont 4,7 milliards pour la seule Banque mondiale.

Le secteur privé a surtout émis des annonces qui doivent permettre de donner accès à « au moins 15.000 emplois » aux réfugiés.

Les gouvernements se sont engagés dans les domaines de l’énergie, de l’infrastructure ou encore de l’éducation, à la faveur de changements de législation par exemple pour faciliter l’accès à l’école pour les enfants.

« Ce Forum a les ingrédients du succès » et il faudra « en mesurer l’impact », a déclaré Filippo Grandi devant les journalistes après la clôture de l’événement, qui se tenait un an exactement après la conclusion à New York d’un Pacte mondial sur les réfugiés, censé apporter une réponse collective aux mouvements massifs de déplacés.

– « L’asile doit rester une réalité » –

Le HCR s’est également félicité des annonces en matière de réinstallations, un programme consistant à installer dans des pays tiers des personnes déjà déplacées.

« Plus de 30.000 places de réinstallations pour 2020 » ont été promises en Europe, a annoncé la Commission européenne mercredi, promettant pour sa part un « soutien financier » aux États concernés.

La France, de son côté, a annoncé le renouvellement de son engagement d’accueillir 10.000 réinstallés lors des deux prochaines années, après avoir affirmé que l’objectif similaire d’ici fin 2019 serait « atteint ».

« La France peut aujourd’hui s’honorer d’être devenue l’un des principaux pays de réinstallation dans le monde et le premier en Europe », a souligné le ministère de l’Intérieur.

Le HCR estime à 1,44 million le nombre de réfugiés en besoin de réinstallation dans le monde.

Signe que les réserves émises par les pays pauvres et émergents ont laissé des traces, le Haut-Commissaire Grandi a affirmé mercredi soir que « l’asile doit rester une réalité dans toutes les parties du monde, même dans les pays riches, et encore plus dans les pays riches ».

Cela aurait pu être les mots du président turc Recep Tayyip Erdogan, qui a fustigé la veille ces mêmes pays riches qui « ont fixé des quotas pour accueillir un très petit nombre » de personnes, et tancé une communauté internationale qui ne lui avait pas fourni « les aides » financières promises.

C’est ainsi que l’homme fort d’Ankara, dont le pays est celui qui accueille le plus de réfugiés au monde, a affirmé que le manque de soutien financier avait « obligé » son pays à intervenir militairement en Syrie.

De son côté, le Premier ministre pakistanais Imran Khan a fait planer le spectre d’une nouvelle « crise des réfugiés sans précédent » et un potentiel « conflit entre deux Etats nucléaires », en dénonçant les agissements du voisin indien, accusé de vouloir modifier « la démographie du Cachemire » en encerclant quelque 7 millions de musulmans.

La prochaine édition du Forum aura lieu dans 4 ans.