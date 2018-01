L’opposant Moussa Sinko Coulibaly à la une des journaux maliens

L’ex-gĂ©nĂ©ral de l’armĂ©e malienne Mousa Sinko Coulibaly, qui a dĂ©missionnĂ© en dĂ©cembre des rangs des forces armĂ©s pour se consacrer Ă la politique, se taille une place de choix dans les quotidien maliens parus ce vendredi.‘’Le gĂ©nĂ©ral Moussa Sinko Coulibaly dĂ©nonce la dictature d’IBK et promet que le calvaire des Maliens prendra fin en septembre prochain », Ă©crit le quotidien privĂ© l’IndĂ©pendant avant d’ajouter : ‘’le gĂ©nĂ©ral dĂ©missionnaire a dĂ©noncĂ© le refus des autoritĂ©s de lui louer le stade du 26 mars pour y lancer le 20 janvier (fĂȘte de l’armĂ©e) sa plateforme pour le changement ».

Le quotidien l’Indicateur du renouveau, sous le titre ‘’Bataille pour la prĂ©sidentielle de 2018 : Moussa Sinko tient le rĂ©gime IBK pour responsable des tentatives d’assassinats, » affirme que Moussa Sinko ne cache pas le menaces dont sont victimes lui et ses proches. Ainsi, il le cite de la sorte : ‘’Nous tenons la dictature du prĂ©sident Keita et son gouvernement pour responsables des tentatives d’assassinats, d’enlĂšvements, de menaces, d’intimidation, de harcĂšlement dont sont victimes les forces du changement et en particulier les membres de mes clubs de soutien ».

S’intĂ©ressant au mĂȘme sujet, Le rĂ©publicain, proche de l’opposition, indique que si le stade du 26 mars lui est refusĂ©, Moussa Sinko Coulibaly maintient tout de mĂȘme Ă la date du 20 janvier pour le lancement de sa plateforme en vue de l’Ă©lection prĂ©sidentielle. ‘’ Nous avons dĂ©cidĂ© Ă dĂ©faut de le faire au Stade du 26 mars, de faire le baptĂȘme de notre mouvement sur un terrain privĂ©. Les dĂ©tails de changement seront communiquĂ©s par nos canaux habituels de communication, » a dĂ©clarĂ© l’ex-gĂ©nĂ©ral Coulibaly dans les colonnes du Le rĂ©publicain.

Sur un tout autre sujet, le quotidien l’IndĂ©pendant signale une attaque dans le centre du Mali. ‘’4 militaires blessĂ©s, 1 disparu, 3 vĂ©hicules endommagĂ©s dont une citerne, » indique le confrĂšre en guise de bilan de cette nouvelle attaque hier jeudi contre les forces armĂ©es maliennes, non loin de Hombori dans la rĂ©gion de Mopti situĂ©e au centre du Mali.

Pour sa part, le quotidien public l’Essor informe que le nouveau Premier ministre Soumeylou BoubĂšye Maiga s’est rendu hier, et ce pour la premiĂšre fois depuis sa nomination, chez le chef de file de l’opposition. Objectif : ‘’concerter pour avancer ensemble, » croit savoir le confrĂšre.