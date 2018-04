L’opposition mauritanienne promet de participer aux Ã©lections

Le Forum national pour la dĂ©mocratie et l’unitĂ© (FNDU) qui regroupe le gros de l’opposition mauritanienne, va participer aux prochaines Ă©lections, a annoncĂ©, samedi Ă Nouakchott, Mohamed Ould Maouloud.La Mauritanie connaitra des Ă©lections lĂ©gislatives et municipales dans le courant de l’annĂ©e 2018 et une Ă©lection prĂ©sidentielle pendant l’annĂ©e suivante.

Le prĂ©sident en exercice du FNDU qui s’exprimait au cours d’une confĂ©rence de presse a par ailleurs affirmĂ© que la responsabilitĂ© de l’arrĂŞt du dialogue politique incombait entièrement Ă l’autre partie (gouvernement et majoritĂ©).

Un dialogue secret avortĂ© entre la majoritĂ© et le FNDU a Ă©tĂ© rĂ©cemment divulguĂ©, les deux parties s’Ă©tant renvoyĂ© la responsabilitĂ© de cette divulgation.

Le prĂ©sident en exercice du Forum a expliquĂ© que l’autre partie a fait stopper le dialogue « de façon vulgaire, sans rĂ©ponse respectable ni justificatifs valables ».

Selon lui, le dialogue secret a eu lieu à initiative du gouvernement et ainsi le Forum a décidé de ne pas rater cette occasion en désignant des représentants aux réunions.

S’agissant du contenu des discussions, Ould Maouloud a dit que le Forum a prĂ©sentĂ© des propositions portant sur des points urgents comprenant la libĂ©ration des dĂ©tenus, l’apaisement du climat politique et l’invitation d’observateurs europĂ©ens aux Ă©lections.

« Alors que nous attendions la réponse à nos propositions, un tweet est venu stopper le processus, et une commission électorale a été désignée sans aucune concertation », a-t-il déploré.

Les membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) ont été nommés et ont prêté serment la semaine dernière.