L’opposition sénégalaise déterminée à « faire face » au pouvoir

Le Collectif des 25 candidats (C25) de l’opposition à la prochaine présidentielle sénégalaise s’est dit prêt à « faire face » au pouvoir, estimant que c’est la seule alternative à ses yeux pour défendre les acquis démocratiques du Sénégal.« Le C25 pour répondre à la provocation de Macky Sall est déterminé à engager une lutte sans concession pour défendre les acquis démocratiques de notre pays et faire face par tous les moyens mis à sa disposition à l’arbitraire imposé par un président sortant, qui redoute d’affronter le suffrage des sénégalais de façon honnête et sincère », a indiqué Boubacar Camara, un des candidats recalés dès l’étape du parrainage et qui donnait lecture de la déclaration du collectif C25 devant la presse, lundi à Dakar.

Ce collectif est né à la suite de la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats qui ont validé leur parrainage, première étape avant la validation définitive des candidats à l’élection présidentielle.

De 27 candidatures au départ dont celle du président Macky Sall, la majorité a été recalée à l’issue du premier passage devant le Conseil constitutionnel.

« De plus, par diverses provocations, des arrestations arbitraires de militants de l’opposition, la répression féroce des démocrates et combattants de la démocratie, Macky Sall a indiqué la voie de la confrontation comme seul choix laissé au peuple », a ajouté M. Camara, président du mouvement Jengu (riposte en wolof) entouré par plusieurs membres du C25.

Le collectif a accueilli « sans surprise » la liste définitive des cinq candidats à la présidentielle (Macky Sall, Ousmane Sonko, Madické Niang, El hadji Issa Sall, Idrissa Seck), a-t-il dit avant demander, au nom de ses pairs, à ses compatriotes de « s’opposer par tous les moyens au déroulement de la campagne électorale» du chef de l’Etat sortant.

Ainsi, « des missions d’instructions vont sillonner dans la semaine en cours, les 14 régions (du pays) pour informer les militantes et les militants, les populations et les instruire sur les mesures pratique de résistance », a indiqué Boubacar Camara, annonçant dans ce sens l’organisation d’« une journée nationale d’actions dont la date sera annoncée incessamment ».