L’opposition togolaise manifeste contre la communauté internationale

Des milliers de Togolais ont manifesté, samedi dans les rues de Lomé, à l’appel de l’opposition qui dénonce l’attitude de la communauté internationale dans la crise politique qui secoue le pays.Sur les pancartes brandies à l’occasion, on pouvait lire des slogans hostiles à la communauté internationale : « Les vautours sont de retour CEDEAO-UE-UA», «Garba Lompo, le fossoyeur », entre autres.

Ils ragissent ainsi à une récente sortie des ambassades d’Allemagne, des USA, de France, de la délégation de l’Union européenne et dela coordination du système des Nationsunies au Togo qui, dans un communiqué publié cette semaine, ont appelé l’opposition à « saisir l’opportunité des recommandations de la CEDEAOrelativesau processus électoral et à la prorogation des opérations d’inscription sur les listes électorales afin de faire enrôler leurs partisanspour des élections régulières, transparentes et crédibles au Togo.»

Mais la facilitation menée par la CEDEAO ne convainc pas l’opposition qui, en dehors de ses revendications traditionnelles (réformes constitutionnelles et institutionnelles et révision du cadre électoral), demande un arrêt immédiat du processus électoral en cours.