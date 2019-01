L’opposition togolaise reporte ses manifestations

L’opposition togolaise annonce, dans un communiqué dont APA a reçu copie vendredi, le report de ses manifestations initialement prévues pour demain samedi.« Par courrier daté du 09 janvier 2019, le ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et des Collectivités Locales a notifié à la Coalition des Partis Politiques de l’Opposition Togolaise l’interdiction à l’intérieur du pays des manifestations programmées par la Coalition le samedi 12 janvier 2019 », rapporte le communiqué.

Selon la coalition de l’opposition, l’interdiction d’une manifestation ne peut intervenir qu’en dernier recours face à une menace exceptionnelle et seulement après concertation préalable avec les organisateurs. « Non seulement, cette concertation préalable n’a pas eu lieu mais surtout les motifs évoqués par le ministre relèvent d’un abus de pouvoir et d’une violation du droit de manifester », estime le communiqué.

Et l’opposition d’annoncer qu’elle « reporte sa manifestation prévue pour le samedi 12 janvier 2019 à Lomé et dans les villes de l’intérieur du pays, au samedi 26 janvier 2019 ».

La coalition compte, à travers sa nouvelle initiative, « condamner et rejeter le coup de force électoral du 20 Décembre 2018 » et « exiger les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales avant toute consultation électorale ».