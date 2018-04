L’organisation basque ETA demande pardon pour le « mal » qu’elle a causÃ©

L’organisation clandestine basque ETA a reconnu le « mal » qu’elle a causĂ© pendant sa lutte armĂ©e pour l’indĂ©pendance du Pays basque et demandĂ© pardon aux victimes, dans un communiquĂ© publiĂ© vendredi par le journal basque Gara.

L’ETA affirme cependant qu’elle n’est pas seule responsable des souffrances au Pays basque espagnol. « La souffrance existait avant la naissance de l’ETA et a continuĂ© après qu’elle a cessĂ© la lutte armĂ©e », affirme le texte que publie Gara, son canal habituel de communcation.

« Nous avons causĂ© beaucoup de douleur et des dommages irrĂ©parables. Nous voulons manifester notre respect aux morts, aux blessĂ©s et aux victimes des actions de l’ETA… Nous le regrettons sincèrement », dit le communiquĂ© publiĂ© Ă l’approche de la dissolution annoncĂ©e de ce groupe qui a tuĂ© plus de 800 personnes en plusieurs dĂ©cennies de lutte contre l’Etat espagnol.

« ETA, organisation socialiste rĂ©volutionnaire basque de libĂ©ration nationale, veut reconnaĂ®tre par cette dĂ©claration le mal causĂ© au cours de sa trajectoire armĂ©e, et manifester son engagement Ă surmonter dĂ©finitivement les consĂ©quences du conflit et Ă Ă©viter qu’il se rĂ©pète », annonce le texte.

Mais si l’ETA, qui s’en est pris souvent aux forces de l’ordre et aux reprĂ©sentants de l’Etat, exprime ses « regrets » pour toutes les victimes, elle demande plus particulièrement « pardon » aux civils pris dans la tourmente.

« Nous savons que, obligĂ©s par les nĂ©cessitĂ©s de tout type de lutte armĂ©e, notre action a nui Ă des citoyens et des citoyennes sans aucun responsabilitĂ©. Nous avons aussi causĂ© des torts graves qui ne sont pas rĂ©parables. Nous demandons pardon Ă ces personnes et Ă leurs familles », dit-elle.

Sans mettre en cause nommĂ©ment l’Etat espagnol, l’ETA demande Ă « tous de reconnaĂ®tre les responsabilitĂ©s et les torts causĂ©s » et s’engage Ă oeuvrer Ă la rĂ©conciliation.

L’organisation clandestine fondĂ©e sous la dictature de Francisco Franco a renoncĂ© en 2011 Ă la lutte armĂ©e. Elle devrait annoncer formellement sa dissolution le 5 ou le 6 mai prochain dans le Pays Basque français, selon plusieurs sources.