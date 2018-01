L’UA exige des excuses de Trump pour ses propos injurieux

L’Union africaine (UA) a exigĂ© des excuses de la part du prĂ©sident amĂ©ricain Donald Trump au sujet des propos qui lui sont attribuĂ©es, et dans lesquels il qualifie HaĂŻti et l’Afrique de « pays de merde ».Dans une dĂ©claration  exprimant la consternation de ses membres, l’UA a dĂ©clarĂ© vendredi que Trump devrait respecter le partenariat stratĂ©gique liant l’Amerique Ă Â l’Afrique et retirer sa dĂ©claration qui a incitĂ© plusieurs gouvernements africains Ă convoquer les ambassadeurs amĂ©ricains en poste dans certaines capitales pour exprimer leur indignation.

L’organisation panafricaine croit que la dĂ©claration de Trump est le fruit d’une « énorme incomprĂ©hension du continent africain et de son peuple ».

« Il y a un sĂ©rieux besoin de dialogue entre l’administration amĂ©ricaine et les pays africains », a-t-elle ajoutĂ©.

Trump a provoquĂ© la consternation Ă l’Ă©chelle internationale après que le Washington Post l’a citĂ© en ces termes: « Pourquoi tous ces gens en provenance de pays de merde viennent-ils ici? »

Trump, qui aime passer d’une controverse Ă une autre, s’est depuis distancĂ© du terme « pays de merde », indiquant que « ce n’Ă©tait pas le terme utilisé ».