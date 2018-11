Luanda s’engage à garantir la sécurité de la communauté mauritanienne

Les autorités angolaises se sont engagées à prendre toutes les mesures susceptibles de garantir la sécurité de la communauté mauritanienne dans leur pays, a déclaré le ministère mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération, dans un communiqué reçu samedi à APA.Cet engagement a été exprimé lors d’une conversation téléphonique, vendredi soir, entre le chef de la diplomatie mauritanienne, Ismail Ould Cheikh Ahmed, et son homologue angolais, Manuel Domingos Augusto, précise le communiqué.

L’Angola a récemment expulsé des centaines de milliers de ressortissants africains accusés de séjourner dans le pays de manière illégale.

Selon le communiqué, Ould Cheikh Ahmed a évoqué avec son interlocuteur « la situation des citoyens mauritaniens » en Angola « à la lumière des récents développements, en espérant que cette communauté retiendra l’attention des autorités angolaises, ce qui reflète les relations solides qui unissent les deux pays frères ».

Et d’ajouter que M. Augusto a répondu en louant « la pacifique communauté mauritanienne » qui, selon lui, « n’a jamais été la cible d’aucune des mesures requises pour lutter contre le crime organisé dans les zones d’exploration de diamants, qui ont touché des résidents illégaux ».

Le chef de la diplomatie angolaise a par ailleurs exprimé « l’estime et le respect du Président et du peuple angolais envers la communauté mauritanienne et a loué son rôle économique en Angola », souligne le communiqué.