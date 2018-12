L’UE alloue plus de 500 mille euros au Conseil régional de Nouakchott

L’Union européenne (UE) a accordé 550.000 euros au Conseil régional de Nouakchott pour l’aider à améliorer les conditions de vie des habitants de la capitale mauritanienne, rapporte jeudi un communiqué dudit conseil.Cette subvention permettra notamment d’élaborer un plan de développement global de Nouakchott, de diagnostiquer les foyers de précarité au niveau des équipements collectifs et d’œuvrer à réhabiliter ceux-ci, a précisé le communiqué rendu public par Conseil régional de Nouakchott.

Une convention portant sur ce financement a été signée jeudi à Nouakchott par la présidente du Conseil régional, Fatimetou Mint Abdel Malek, et l’ambassadeur chef de Délégation de l’Union Européenne en Mauritanie, Jiakomo Dirazo.

L’UE a de son côté indiqué avoir attribué en 2018 trois subventions au profit d’Autorités Locales sur l’étendue du territoire de la Mauritanie pour un financement globale d’environ 1.500.000 euros.

Ces 3 actions concernent le renforcement des capacités des autorités locales, notamment dans la gestion des déchets et l’insertion des jeunes dans le monde du travail, et cela permettra aux communes de se renforcer et de devenir de véritables acteurs du développement local, a-t-elle ajouté dans un communiqué jeudi à Nouakchott.

Ce dernier a souligné que Bruxelles est fortement engagée à côté des Associations d’Autorités Locales et des organisations de la société civile en Mauritanie, ici comme ailleurs dans le monde.