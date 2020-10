L’UE et Magic System annoncent une série d’activités culturelles et sportives pour la paix en Côte d’Ivoire

L’Union européenne (UE), la Fondation Magic, des artistes et des sportifs organiseront du 09 au 14 octobre prochain, une série d’activités culturelles et sportives à Abidjan et à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative ivoirienne pour promouvoir la paix en Côte d’Ivoire, a-t-on appris vendredi sur place dans la capitale économique ivoirienne.« Dans la continuité de leur engagement pour la promotion des valeurs communes que l’Union européenne et la Côte d’Ivoire partagent, l’Union européenne et ses Etats Membres, dans un esprit de Team Europe, lancent avec la Fondation Magic System une série d’événements de promotion de la paix dénommés +Engagés pour la paix+», indique une note d’information transmise à APA.

Pour Salif Traoré dit A’Salfo, le lead vocal du mythique groupe musical ivoirien « Magic System», par ailleurs, président de la Fondation Magic System, « nous voulons inviter tous les Ivoiriens, grâce à la culture et au sport, deux vecteurs d’unité et de cohésion, à se réapproprier cette phrase du président Houphouët-Boigny, qui disait que a paix n’est pas un vain mot, c’est un comportement, et à tous être engagés pour la paix».

«Sans paix, il ne peut y avoir de développement. Mais nous ne devons pas tenir la paix pour acquise. La préserver relève d’un effort collectif, d’une volonté commune de créer un environnement pacifique et démocratique. Il appartient donc à chacun de nous d’être des artisans de la paix dans notre vie quotidienne», a exhorté pour sa part, Jobst Von Kirchmann, l’ambassadeur de l’Union européenne en Côte d’Ivoire.

Selon la note, cette tournée débutera le vendredi 09 octobre prochain avec un panel autour de la paix qui sera animé par plusieurs personnalités dont l’ambassadeur de l’UE en Côte d’Ivoire, Jobst Von Kirchmann, Traoré Salif dit A’Salfo, le président de la Fondation Magic System et Vincent Toh Bi Irié, l’ex-prefet d’Abidjan.

Le samedi 10 octobre 2020, les activités se déplaceront à Yamoussoukro, avec un concert gratuit à la place Jean-Paul

II, au cours duquel se produiront Magic System, Ismaël Isaac, Safarel Obiang, TNT, 100 Façons, La Tigresse Sidonie, VDA, Yabongo Lova, Shado Chris, Daysie et bien d’autres artistes.

Le lendemain dimanche 11 octobre 2020, cette tournée dénommée « Engagés pour la paix » reviendra à Abidjan, avec un match de gala qui opposera une équipe d’anciens internationaux ivoiriens à une équipe composée d’artistes, au stade Robert Champroux de Marcory au sud d’Abidjan.

Le mercredi 14 octobre 2020 à Abidjan, dans le cadre du festival Ciné droit libre, une projection de film aura lieu au Goethe-Institut à Cocody ( Est d’Abidjan). « Au-delà des événements qui se dérouleront du 9 au 14 octobre 2020, la sensibilisation se poursuivra par une campagne d’affichage, déployée à Abidjan, Yamoussoukro et d’autres villes de l’intérieur du pays», conclut la note.

Depuis plus d’un an, rappelle-t-on, l’Union européenne et la Fondation Magic System sont engagées dans un partenariat en faveur de la promotion des valeurs communes que l’Union européenne et la Côte d’Ivoire partagent, dont la paix et la cohésion sociale.