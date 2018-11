L’UE lance la quinzaine des droits de l’Homme au Congo

L’ambassadeur de l’Union européenne au Congo, Raul Mateus Paula a procédé, mardi à Brazzaville, au lancement de la 3ème édition de la quinzaine des droits de l’homme qui se déroulera du 20 novembre au 13 décembre 2018, avec comme objectif de valoriser les concepts « dignité, liberté, égalité,solidarité, citoyenneté » inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’UE.D’après l’ambassadeur de l’UE au Congo, « cette 3ème édition de la quinzaine des droits de l’homme, organisée en partenariat avec l’Ambassade de France au Congo et les organisations de la société civile, sera l’occasion de donner aux bénéficiaires des projets soutenus par l’UE, d’évoquer les droits de l’enfant et des personnes vulnérables, les violences faites aux femmes et l’autonomisation des personnes handicapées».

« Cette quinzaine des droits de l’homme au Congo qui va se dérouler simultanemment dans les deux grandes villes que sont Brazzaville et Pointe-Noire sera marquée par la caravane des droits de l’homme qui sera organisée pour la première fois à Pointe-Noire du 5 au 6 décembre 2018 et par la 4ème édition du concours de plaidoirie qui va faire intervenir les étudiants en droit des universités publiques et privées du Congo sur le du droit en lien avec l’actualité, sous le thème +droit vers l’éloquence+ », a expliqué le diplomate européen.

Selon lui, cette quinzaine, au dela de mettre en avant des organisations de la société civile dans le domaine, est aussi un moyen pour souligner que l’UE considère les droits de l’homme comme universels et indivisibles.