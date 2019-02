L’UE plaide pour la diversification de l’économie bissau-guinéenne

La représentation de l’Union européenne (UE) en Guinée-Bissau a encouragé ce pays à mettre en œuvre une politique visant à diversifier son économie, à promouvoir l’esprit d’entreprise et à améliorer l’environnement des affaires, informe une déclaration de l’organisation communautaire reçue jeudi à APA.Dans sa déclaration, l’UE insiste sur le fait que la Guinée-Bissau doit diversifier son économie qui dépend essentiellement de la commercialisation de la noix de cajou.

D’ailleurs, le Produit intérieur brut (PIB) de la Guinée-Bissau a baissé ces dernières années en raison de la chute de la production et des prix de la noix de cajou, le principal produit d’exportation qui a longtemps soutenu la croissance du pays.

En outre, la représentation de l’UE souligne l’importance de tenir avec Bissau des réunions s’inscrivant dans le cadre de l’assistance technique pour la mise en œuvre de la diplomatie économique européenne en Guinée-Bissau.

La première réunion se déroule aujourd’hui à Gabu et deux autres sont prévues à Buba, le 14 février et à Canchungo, le 19 février. La coopération avec l’UE a pour but de « soutenir l’amélioration de l’environnement des entreprises et de créer des conditions favorables aux investissements nationaux et étrangers » dans le but de booster la croissance inclusive.

Les rencontres préconisées par l’UE sont organisées conjointement avec le secteur privé afin de renforcer le tissu commercial régional et de favoriser les partenariats d’investissement.