Lula, le poids lourd de la gauche au bord du KO

Ancien mĂ©tallo devenu prĂ©sident du BrĂ©sil, Lula nourrit Ă 72 ans l’ambition de revenir au pouvoir, mais son avenir politique est sĂ©rieusement compromis après la confirmation en appel mercredi de sa condamnation Ă de la prison pour corruption.

Les trois juges de la Cour d’appel de Porto Alegre (sud) ont reconnu Luiz Inacio Lula da Silva coupable de corruption et blanchiment Ă l’unanimitĂ© et ont mĂŞme alourdi sa peine Ă 12 ans et un mois, contre neuf ans et six mois en première instance.

De nombreux recours sont encore possibles, mais cette dĂ©cision cruciale pourrait l’empĂŞcher prĂ©senter Ă la prĂ©sidentielle d’octobre, huit ans après avoir quittĂ© le pouvoir, et mĂŞme l’envoyer derrière les barreaux.

MĂŞme s’il a Ă©tĂ© rattrapĂ© par les mĂ©andres du plus grand scandale de corruption de l’histoire du BrĂ©sil, cet homme charismatique Ă la voix rauque et Ă l’Ă©ternelle barbe dispose encore d’un rĂ©servoir de voix considĂ©rable, notamment dans les rĂ©gion pauvres du nord-est, dont il est originaire.

Largement en tĂŞte des intentions de vote pour l’Ă©lection d’octobre, il se montre combatif, avec la mĂŞme Ă©nergie que lorsqu’il Ă©tait dirigeant syndical, haranguant, le poing levĂ©, ses partisans dans des meetings aux quatre coins du BrĂ©sil.

Celui qui a longtemps incarnĂ© l’image d’un pays conquĂ©rant et ouvert sur le monde se dit victime d’un « pacte diabolique » visant Ă l’empĂŞcher de revenir au sommet.

En juillet, son ennemi intime, le juge anticorruption Sergio Moro, l’a condamnĂ© en première instance pour avoir obtenu un appartement luxueux en bord de mer d’une entreprise de bâtiment en Ă©change de contrats publics.

« Quand j’Ă©tais petit, j’ai connu la faim et je n’osais mĂŞme pas voler une pomme. Comment j’aurais pu voler un appartement ? », a-t-il affirmĂ© la semaine dernière Ă Rio de Janeiro.

– Success-story –

Rien ne prĂ©disposait Ă un tel destin ce cadet d’une fratrie de huit enfants, nĂ© le 6 octobre 1945 dans une famille d’agriculteurs pauvres du Pernambouc (nord-est).

Enfant, Lula a arpentĂ© les rues pour cirer des chaussures dans l’espoir de ramener un peu d’argent Ă la maison. Il a sept ans lorsque sa famille Ă©migre Ă Sao Paulo pour Ă©chapper Ă la misère.

Vendeur ambulant puis ouvrier mĂ©tallurgiste Ă 14 ans, il perd l’auriculaire gauche dans un accident du travail. A 21 ans, il entre au syndicat des mĂ©tallurgistes et en devient le prĂ©sident en 1975.

Il conduit les grandes grèves de la fin des années 1970, en pleine dictature militaire (1964-1985).

Fondateur du Parti des Travailleurs (PT) au dĂ©but des annĂ©es 80, Lula se prĂ©sente pour la première fois Ă l’Ă©lection prĂ©sidentielle en 1989 et Ă©choue de peu. Après deux nouveaux Ă©checs, en 1994 et 1998, la quatrième tentative sera la bonne, en octobre 2002. Il est rĂ©Ă©lu en 2006.

Premier chef de l’Etat brĂ©silien issu de la classe ouvrière, il a mis en oeuvre d’ambitieux programmes sociaux, en bĂ©nĂ©ficiant des annĂ©es de croissance portĂ©es par le boom des matières premières.

Sous ses deux mandats (2003-2010), près de 30 millions de Brésiliens sont sortis de la misère.

Sa success-story a confĂ©rĂ© au BrĂ©sil une stature internationale de premier plan, lui permettant de dĂ©crocher l’organisation des deux plus grands Ă©vĂ©nements sportifs planĂ©taires: le Mondial de football en 2014, et les jeux Olympiques, en 2016 Ă Rio de Janeiro.

– Échecs douloureux –

IdĂ©aliste mais pragmatique, il est passĂ© maĂ®tre dans l’art de tisser des alliances parfois contre-nature ou de se dĂ©barrasser d’amis devenus gĂŞnants.

En 2005, il a dĂ©capitĂ© toute la direction PT, impliquĂ©e dans un scandale d’achat de votes.

Cela ne l’a pas empĂŞchĂ© de terminer son second mandat avec un taux de popularitĂ© de 87%. Mais, paradoxe, Lula est aussi franchement dĂ©testĂ© par une partie des BrĂ©siliens.

En octobre 2011, il a souffert d’un cancer du larynx après son dĂ©part du pouvoir.

Sa tentative de retour aux affaires en tant que ministre de sa dauphine, Dilma Rousseff, en mars 2016 avait Ă©tĂ© un Ă©chec qu’il avait mal vĂ©cu, tout comme la destitution de celle-ci pour maquillage des comptes publics en aoĂ»t de la mĂŞme annĂ©e.

En février 2017, Lula a dû affronter une épreuve intime avec la mort de son épouse, Marisa Leticia Rocco, son premier soutien durant 40 ans de lutte.