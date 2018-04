L’ultranationaliste serbe Seselj condamnÃ© pour crimes contre l’humanitÃ© mais libre

L’ultranationaliste serbe Vojislav Seselj, acquittĂ© en première instance en 2016, a Ă©tĂ© reconnu mercredi en appel coupable de crimes contre l’humanitĂ© par un tribunal de l’ONU qui le jugeait pour sa responsabilitĂ© dans les conflits sanglants des annĂ©es 90 dans l’ex-Yougoslavie.

de la « Grande Serbie », dĂ©putĂ© et fondateur du parti d’extrĂŞme droite SRS, a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă dix ans de prison mais restera libre, la peine Ă©tant couverte par la dĂ©tention dĂ©jĂ effectuĂ©e, a prĂ©cisĂ© le juge amĂ©ricain Theodor Meron qui prĂ©sidait l’audience Ă La Haye.

Coutumier des provocations, Vojislav Seselj s’est dit « fier » des crimes qui lui sont imputĂ©s, dans une rĂ©action Ă l’AFP peu après le jugement. Il a estimĂ© que celui-ci Ă©tait « contraire Ă la loi ».

M. Seselj, 63 ans, qui avait boudé les juges de La Haye, préférant rester à Belgrade, a déjà effectué près de 12 ans de prison entre février 2003 et novembre 2014, date de sa libération pour raisons de santé.

Mercredi il a Ă©tĂ© reconnu coupable de « persĂ©cution », « dĂ©portation », « transferts forcĂ©s » de populations, des infractions qualifiĂ©es de « crimes contre l’humanitĂ© ».

Contrairement Ă ce qu’avaient estimĂ© les juges en première instance, ses discours enflammĂ©s en 1991-93, au dĂ©but du conflit dans l’ex-Yougoslavie, ont bel et bien « incitĂ© Ă la violence » et « violĂ© le droit Ă la sĂ©curitĂ© » des populations non serbes auxquelles il s’en prenait, relève le jugement.

De par « son influence sur la foule », « M. Seselj a contribuĂ© de manière substantielle au comportement de ceux qui ont perpĂ©trĂ© » les crimes, poursuit le texte.

-« Nettoyage ethnique »-

Et « raisonnablement » on ne pouvait conclure Ă « l’absence d’attaque gĂ©nĂ©ralisĂ©e et systĂ©matique contre les populations civiles non-serbes en Croatie et Bosnie », a Ă©galement estimĂ© la cour d’appel en rĂ©fĂ©rence au jugement de première instance.

En mars 2016, Seselj avait Ă©tĂ© acquittĂ© au terme d’un procès de huit ans par le Tribunal pĂ©nal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) de neuf chefs d’accusation pour un « nettoyage ethnique » ayant visĂ© des Croates, des musulmans et autres non-Serbes dans les annĂ©es 1990.

A la surprise gĂ©nĂ©rale, le tribunal composĂ© de trois juges, dirigĂ© par le Français Jean-Claude Antonetti, avait notamment jugĂ© que ses discours ne procĂ©daient pas d’un dessein criminel.

Il avait Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que Vojislav Seselj n’Ă©tait pas « le chef hiĂ©rarchique » des milices de son Parti radical serbe (SRS) puisque celles-ci Ă©taient passĂ©es sous le contrĂ´le de l’armĂ©e, et qu’il n’Ă©tait donc pas responsable de leurs actes.

L’accusation avait rapidement interjetĂ© appel pour casser cet acquittement.

Devant le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI), compétent pour reprendre toute affaire du TPIY, elle a obtenu partiellement gain de cause.

Vojislav Seselj a Ă©tĂ© de nouveau acquittĂ©, au bĂ©nĂ©fice du doute, des accusations de crimes de guerre. La cour d’appel a Ă son tour jugĂ© insuffisantes les preuves rĂ©unies sur ce point.

-« Satisfaction partielle »-

Plusieurs associations de victimes des conflits de l’ex-Yougoslavie ont fait part mercredi de leur « satisfaction partielle ».

Pour l’Alliance des Croates de VoĂŻvodine, rĂ©gion multi-ethnique du nord de la Serbie, la cour d’appel « confirme ce que les reprĂ©sentants de la communautĂ© croate affirmaient, Ă savoir l’existence de crimes contre les Croates en VoĂŻvodine ». Ce malgrĂ© « la loyautĂ© » de ces citoyens envers l’Etat serbe, a-t-elle soulignĂ©.

Est notamment pointĂ© dans le jugement rendu mercredi un discours très hostile aux Croates prononcĂ© par Seselj en mai 1992 Ă Hrtkovci, en VoĂŻvodine. L’ultranationaliste s’adressait Ă ses « frères et soeurs serbes » en affirmant qu’il n’y avait « pas de place pour les Croates » dans cette ville.

Pour ses dĂ©tracteurs, ce dirigeant politique a personnifiĂ© le nationalisme serbe pendant les conflits dans les Balkans, aux cĂ´tĂ©s notamment de l’ex-prĂ©sident serbe Slobodan Milosevic, mort en 2006 dans sa cellule Ă La Haye.

Pendant les guerres qui ont conduit Ă la dĂ©sintĂ©gration de l’ex-puissance de Tito, Seselj n’Ă©tait pas un combattant. Mais pour le procureur du TPIY, Serge Brammertz, il a empoisonnĂ© les esprits, notamment ceux des paramilitaires serbes, avec ses discours prĂ´nant une union de « tous +les territoires serbes+ au sein d’un mĂŞme Etat qu’il appelle la ‘Grande Serbie' ».

Il lui a Ă©tĂ© reprochĂ© entre autres d’avoir encouragĂ© ses troupes Ă « n’Ă©pargner personne » au cours du siège de la ville croate de Vukovar en 1991.

Au total la guerre avait fait 20.000 morts en Croatie et 100.000 en Bosnie.