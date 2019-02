L’UMA veut lancer une ligne férroviaire transmaghrébine

L’Union du Maghreb Arabe (UMA) ambitionne de lancer le projet de ligne ferroviaire trans-maghrébine reliant le Maroc, l’Algérie et la Tunisie.L’UMA a déjà lancé un appel à candidature international pour le recrutement d’un consultant individuel (ou représentant d’une société) pour le marketing et la publicité de l’étude de la réhabilitation et de la modernisation de la ligne de chemin de fer trans- maghrébine.

L’UMA explique qu’à travers son secrétariat général, elle a obtenu un don de la Banque africaine de développement dans le cadre du nouveau partenariat (NEPAD). Ce don, dont le montant n’a pas été dévoilé par l’UMA, devra servir à financer le coût des activités préparatoires de ce projet visant la mise en place de cette ligne de chemin de fer reliant l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, notamment via la réhabilitation et la modernisation des tronçons préexistant dans chacun de ces pays.

Une partie de ce don sera consacrée à l’élaboration du dossier marketing et commercialisation du projet, ainsi qu’à la préparation de l’organisation de la table ronde des bailleurs de fonds prévue le 28 mars 2019, en identifiant les investisseurs potentiels, indique l’UMA.