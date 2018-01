L’UNESCO lance un projet pour sauvegarder le bassin du lac Tchad

L’Organisation des Nations unies pour l’Ă©ducation, la science et la culture (UNESCO) va lancer BIOPALT, un projet visant Ă restaurer scientifiquement et culturellement le bassin du lac Tchad, qui se rĂ©trĂ©cie.M. Osuji Otu, responsable des programmes pour les sciences Ă l’UNESCO, a dĂ©clarĂ© mercredi Ă Abuja que le projet a pour objet de renforcer les capacitĂ©s des Etats membres de la Commission du bassin du lac Tchad (Cameroun, Tchad, Congo, Niger et Nigeria) pendant trois ans.

Le projet vise à sauvegarder et à gérer durablement les ressources hydrologiques, biologiques et culturelles du bassin du lac Tchad, afin de soutenir la réduction de la pauvreté et de promouvoir la paix dans les pays concernés.

Plus de huit (8) millions de personnes dans la rĂ©gion du bassin du lac Tchad, travaillant essentiellement dans l’agriculture et l’aquaculture, ont Ă©tĂ© mises au chĂ´mage Ă cause du rĂ©trecissement du lac.

Le lac a considĂ©rablement rĂ©trĂ©ci, limitant la quantitĂ© d’eau nĂ©cessaire pour abriter des poissons et pour construire des barrages pour l’agriculture.

« Actuellement nous tenons une rĂ©union de consultation avec les partenaires qui vise Ă lancer BIOPALT les 15 et 16 fĂ©vrier. Il s’agit d’un projet de restauration du Bassin du Lac Tchad, en utilisant une mĂ©thode scientifique, une mĂ©thode culturelle pour rĂ©tablir la paix dans la rĂ©gion ainsi que le dĂ©veloppement durable dans le bassin », a-t-il dĂ©clarĂ©.

Le projet spécial est financé par la Banque africaine de développement (BAD) et durera trois ans.

