L’Unesco officiellement notifiÃ©e du retrait d’IsraÃ«l

IsraĂ«l a formellement notifiĂ© l’organisation des Nations unies pour l’Ă©ducation, la science et la culture (Unesco) de son retrait, annoncĂ© en octobre, en pleine Ă©lection du directeur gĂ©nĂ©ral de l’organisation, a annoncĂ© l’Unesco vendredi.

« En ma qualitĂ© de directrice gĂ©nĂ©rale de l’Unesco, j’ai reçu aujourd’hui la notification officielle du gouvernement israĂ©lien concernant le retrait d’IsraĂ«l de l’Organisation Ă la date du 31 dĂ©cembre 2018 », a indiquĂ© dans un communiquĂ© la Française Audrey Azoulay, en poste depuis novembre, disant « regretter profondĂ©ment » cette dĂ©cision.

Pour Mme Azoulay, « c’est au sein de l’Unesco, et non pas en dehors d’elle, que les États peuvent le mieux agir pour contribuer Ă rĂ©soudre des diffĂ©rends qui touchent aux domaines de compĂ©tence de l’organisation ».

IsraĂ«l, « membre de l’UNESCO depuis 1949 », a « toute sa place (…) au sein d’une institution engagĂ©e dans la dĂ©fense de la libertĂ© d’expression, dans la prĂ©vention de l’antisĂ©mitisme et du racisme sous toutes ses formes et qui a dĂ©veloppĂ© un programme unique d’enseignement de la mĂ©moire de la Shoah et de prĂ©vention des gĂ©nocides », affirme Mme Azoulay, mettant Ă©galement en avant le rĂ´le de l’institution « dans le dialogue des cultures » ou « la lutte contre l’extrĂ©misme violent ».

Le 12 octobre, juste après que les États-Unis ont annoncĂ© se retirer de l’Unesco, IsraĂ«l avait fait part d’une dĂ©cision similaire, reprochant Ă l’organisation un parti-pris anti-israĂ©lien et la qualifiant de « théâtre de l’absurde oĂą l’on dĂ©forme l’histoire au lieu de la prĂ©server ».

Un double retrait alors vu comme un « coup dur » pour l’organisation multilatĂ©rale basĂ©e Ă Paris par la directrice gĂ©nĂ©rale sortante, la Bulgare Irina Bokova.

Le feu couvait depuis plusieurs annĂ©es sur fond de positions controversĂ©es de l’Unesco sur JĂ©rusalem et HĂ©bron, dĂ©fendues par les pays arabes.

En 2011, l’admission de la Palestine au sein de l’Unesco avait accentuĂ© la crise et entraĂ®nĂ© la suspension des contributions financières d’IsraĂ«l et des États-Unis, Ă©gales Ă près du quart du budget de l’agence.

Après son retrait, qui ne sera effectif que fin 2018 conformĂ©ment aux statuts de l’Unesco, Washington souhaite y demeurer observateur.