L’UNESCO remet 2500 exemplaires du code d’Ã©thique et de dÃ©ontologie aux journalistes ivoiriens

L’Organisation des Nations-Unies pour l’Ă©ducation, la science et la culture (UNESCO) a remis, jeudi Ă Abidjan, 2500 exemplaires du code d’Ă©thique et de dĂ©ontologie du journaliste en CĂ´te d’Ivoire aux organisations professionnelles des mĂ©dias et Ă l’observatoire de la libertĂ© de la presse, l’Ă©thique et de la dĂ©ontologie (OLPED, organe d’autorĂ©gulation de la presse ivoirienne), a constatĂ© APA sur place.Au cours d’une cĂ©rĂ©monie qui a rĂ©uni des organisations professionnelles des mĂ©dias ivoiriens, organe de rĂ©gulation, des journalistes et des Ă©tudiants en communication, le directeur rĂ©gional de l’UNESCO Afrique de l’Ouest, Ido Yao a exhortĂ© les journalistes ivoiriens au respect du code d’Ă©thique et de dĂ©ontologie.

« Je voudrais rĂ©itĂ©rer aux diffĂ©rentes faĂ®tières des mĂ©dias ivoiriens que nous sommes disposĂ©s Ă vous apporter notre soutien pour la professionnalisation de votre mĂ©tier », a assurĂ© M. Yao qui a Ă©grenĂ© plusieurs actions dĂ©jĂ entreprises par l’UNESCO en faveur de la presse ivoirienne.Â

Il a Ă©galement annoncĂ©,  dans la foulĂ©e, deux activitĂ©s de sensibilisation qui seront organisĂ©es par  l’UNESCO en CĂ´te d’Ivoire dont l’Ă©ducation des jeunes Ă l’utilisation des mĂ©dias sociaux.Â

» Ce code d’Ă©thique et de dĂ©ontologie du journaliste en CĂ´te d’Ivoire est notre table des lois. Ce code doit s’entendre comme une charte. Ayez-le Ă vos cĂ´tĂ©s car il veille Ă la qualitĂ© professionnelle de notre mĂ©tier »,  a conseillĂ© aux journalistes,  le prĂ©sident de l’OLPED, Zio Moussa soulignant que ce document »n’est pas d’inspiration ministĂ©rielle ou Ă©tatique. Il est d’inspiration professionnelle ». Â

Le code d’Ă©thique et de dĂ©ontologie du journaliste  en CĂ´te d’Ivoire est un document qui recense les droits et devoirs des journalistes dans l’exercice de leur profession dans le pays. En CĂ´te d’Ivoire, l’OLPED assure l’autorĂ©gulation des mĂ©dias. Il a notamment pour mission de promouvoir l’Ă©thique et la dĂ©ontologie du journaliste en CĂ´te d’Ivoire.