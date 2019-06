Lutte contre Boko Haram: sept soldats camerounais en justice pour le meurtre de civils

Les concernés avaient été mis en cause courant 2018, après la diffusion d’une vidéo montrant l’exécution de deux femmes et leurs enfants en bas âge, ayant des prétendus liens avec Boko Haram.

Le Cameroun est sur le point de juger les sept militaires arrêtés en août 2018 dans le cadre d’enquêtes liées à l’exécution de deux femmes et leurs enfants en bas âge dans l’Extrême-Nord. La scène filmée par un de ces soldats avaient fait le tour de la toile et était vite devenu virale, provoquant une vague d’indignations.

Lire aussi: Cameroun: sept militaires aux arrêts pour des exécutions sommaires filmées

«L’information judiciaire sur ce dossier est désormais close», indique le nouveau chef de la division communication du ministère de la Défense, le capitaine de Frégate Cyrille Serge Atonfack Guemo. Les mis en cause seront jugés par devant le Tribunal militaire de Yaoundé pour «coaction d’assassinat», «violation de consignes» et «complicité desdits faits».

Au Cameroun, ce procès est le premier du genre â être rendu public dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur le triangle national. Une chose qu’ont souvent réclamée des Ong contre «les militaires impliqués dans des exactions contre les civils».

Ce dossier marque donc une opportunité pour le gouvernement du Cameroun de montrer qu’il «ne transige pas avec les écarts de comportement relativement au droit à la guerre, au droit humanitaire et à la protection des personnes et leurs biens», souligne Cyrille Serge Atonfack Guemo. Les autorités avaient pourtant réfuté l’implication des militaires camerounais dans cette exécution sommaire, attribuant ces actes à des soldats maliens, avant de se rétracter face aux preuves irréfutables de Amnesty International et de la BBC.

Autre article: Exécution sommaire de civils : Issa Tchiroma dément l’arrestation de quatre soldats