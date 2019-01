Lutte contre la corruption: le Cameroun fait du sur place

Le pays est classé 152ème sur 180 pays et conserve le score de 25/100 selon le rapport sur l’indice de perception de corruption 2018, publié ce 29 janvier par Transparency International.

Une place gagnée, par contre aucune progression observée au niveau de la lutte contre la corruption au Cameroun. D’ailleurs, les chiffres le montrent à suffisance: 25/100 en 2017 et en 2018. Un score inchangé qui est justifié de manière globale par la faiblesse des institutions démocratiques de certains pays, selon la présidente de l’Organisation non gouvernementale (ONG) Transparency International, Delia Ferreira Rubio: «La corruption est davantage présente dans les pays où les fondations démocratiques sont faibles, comme on l’a vu dans certaines nations où les populistes peuvent l’utiliser à leur avantage».

Dans le classement publié par Transparency, l’Azerbaïdjan, le Cameroun, Madagascar et le Nicaragua ont la même moyenne et occupent la même place. A la différence que le premier a perdu six points, Madagascar a gagné un point et le Nicaragua en a perdu un, par rapport à l’année dernière.

En revanche, la Côte d’Ivoire et le Sénégal ont évolué, d’après le même rapport. La Côte d’ivoire baisse d’un point par rapport à l’année dernière, mais gagne deux places cette année et réussit à occuper la 105ème place avec 35 points. Tandis que le Sénégal gagne un rang et une place et se glisse à la 67ème position.

La pratique de la corruption au Cameroun a la peau dure malgré la mise en place des structures camerounaises de lutte contre la corruption, telles que la Commission nationale anti-corruption (Conac) et l’Agence nationale d’investigation financière (Anif).