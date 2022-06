Lutte contre le Covid-19 : les USA investissent encore plus de 150 millions de F au Cameroun

Le 09 juin 2022, le ministre de la Santé publique a réceptionné le matériel de laboratoire pour la lutte contre le Coronavirus au Cameroun d’une valeur estimée à plus de 250 millions de dollars.

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, l’Amérique a encore équipé le Cameroun. « Ce don du Gouvernement américain à travers le Center for Disease Control and Prevention (CDC) est constitué du matériel de diagnostic moléculaire du COVID-19 et du séquençage génomique, des équipements médicaux, des consommables de laboratoire COVID-19, des réactifs de TDR et PCR ».

Ces équipements sont destinés au Laboratoire national de santé publique (LNSP) qui coordonne les tests, le contrôle de la qualité et les programmes d’assurance qualité pour tous les laboratoires de référence et locaux. Le LNSP a été rénové par le CDC en 2016 et a bénéficié d’un soutien technique continu dans le renforcement du système de laboratoire du Cameroun.

Le 8 juin dernier, cette structure a bénéficié d’un don d’un équipement de laboratoire pour la Covid-19 de l’Agence des États-Unis pour le développement international (Usaid), estimé à 45 millions de FCFA (74 000 dollars).

« Depuis le début de la pandémie de Covid-19, les États-Unis ont fourni environ 12 milliards de FCFA (19,5 millions de dollars) en assistance sanitaire et en soutien technique spécialisé aux efforts de riposte du ministère de la Santé du Cameroun ».

« Ce don vise à renforcer les capacités de laboratoire au Cameroun et s’inscrit dans le cadre de l’engagement continu des États-Unis à soutenir les systèmes de santé du Cameroun et à améliorer la santé mondiale », affirme l’ambassade américaine à Yaoundé.

Manaouda Malachie a pour sa part, exprimé la gratitude du Gouvernement camerounais pour ce don qui vient booster la stratégie mise en œuvre sur le terrain de la lutte contre la pandémie à COVID-19. Il a également remercié le peuple américain qui ne cesse de venir en appui au Cameroun dans le cadre de la riposte du Covid-19 et de l’offre de soins de qualité et à moindre coût aux populations.