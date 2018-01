Lutte contre le terrorisme au Nord-Burkina: 200 personnes interpellées dont 33 toujours détenues (Communiqué)

Les opĂ©rations de sĂ©curisation rĂ©alisĂ©es par les unitĂ©s dĂ©ployĂ©es au Nord du Burkina Faso pendant la pĂ©riode de fin d’annĂ©e ont permis d’interpeller 200 individus suspects dont 33 sont toujours en dĂ©tention, renseigne un communiquĂ© de l’Etat-major gĂ©nĂ©ral des armĂ©es, publiĂ© lundi.Selon le communiquĂ©  parvenu Ă APA, lundi après-midi, ces opĂ©rations menĂ©es par le Groupement  des forces antiterroristes (GFAT) a permis aussi de dĂ©truire des camps d’entrainement.Â

Le document prĂ©cise que la fin de l’annĂ©e 2017 a Ă©tĂ© intense pour les unitĂ©s qui ont redoublĂ© d’efforts pour assurer la quiĂ©tude des populations.

«Avec l’appui de l’ArmĂ©e de l’Air, des unitĂ©s de Gendarmerie et de la Police, ces actions ont permis d’interpeller des individus suspectĂ©s d’ĂŞtre  en lien avec les groupes armĂ©s extrĂ©mistes et violents qui sĂ©vissent dans les provinces du Nord du Burkina », peut-on lire.

Et de souligner que c’est sur la base d’informations prĂ©cises obtenues par les services, qu’environ 200 individus ont Ă©tĂ© interpellĂ©s.Â

«Après vĂ©rification de leur identitĂ© dans le strict respect des lois internationales et nationales, 33 individus ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s aux unitĂ©s de police ou de gendarmerie pour les besoins d’investigation pendant que les autres ont Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s», renseigne le communiquĂ©.

Selon l’Ă©tat-major gĂ©nĂ©ral des armĂ©es, les unitĂ©s ont Ă©galement pu rĂ©cupĂ©rer «des armes, des munitions, du matĂ©riel entrant dans la fabrication d’Engins Explosifs ImprovisĂ©s (explosifs, dĂ©tonateurs, engrais chimiques, mèches  lentes), ainsi que des comprimĂ©s de Tramadol et de faux documents».

Les Forces armées nationales se félicitent de la collaboration de plus en plus accrue des populations  et les exhortent à poursuivre cet élan afin de soutenir les unités engagées dans les activités de sécurisation.

Elles (FAN) rassurent les populations que «les actions menées visent essentiellement à les protéger contre les groupes armés terroristes».