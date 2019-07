« Ma thèse en 180 secondes » : le Cameroun tient son représentant pour la finale au Sénégal

Le doctorant Parfait Ndengue représentera le Cameroun à la finale du concours « Ma thèse en 180 secondes » qu’organise l’Agence universitaire de la Francophonie le 26 septembre à Dakar.

Parfait Ndengue, étudiant à l’Université de Douala a remporté la finale nationale du « Ma thèse en 180 secondes », après avoir affronté 11 autres doctorants et docteurs issus d’autres établissements d’enseignements supérieur du Cameroun.

Il devra par conséquent être le challenger du pays à la finale internationale qu’organise l’Agence universitaire de la Francophonie à Dakar, au Sénégal, le 26 septembre prochain.

Ledit concours est un outil de vulgarisation scientifique auquel le Cameroun participe depuis 2015. Il est question pour les candidats de présenter en 3 minutes, leur thèse de doctorat, de manière simplifiée tout en veillant à la rendre accessible au commun des mortels.

Les candidats à « Ma thèse en 180 secondes », doivent traiter des sujets d’intérêt commun et présenter des solutions à même d’influencer leurs communautés. Ils sont par ailleurs évaluer sur leur art oratoire.

Parfait Ndengue s’est illustré dans le genre jeudi, 27 juin 2019. Avec sa thèse intitulée « Expérimentation de la technique des puces à tissu « tissu Micro Array TMA : application à la classification moléculaire des cancers évasifs du sein au Cameroun », il a présenté une méthode qui pourrait révolutionner le dépistage de cette pathologie. Note obtenue : 17,5 / 20.

« Ma thèse évoque les difficultés qui empêchent les femmes de se faire dépister à temps, notamment le coûts de l’examen. Lequel constitue au moins le triple du Smig et n’est donc pas à la portée du Camerounais moyen. Pourquoi cela ? Simplement parce que la méthode en vigueur consiste à prélever un échantillon de sang et de le mettre sur une bandelette pour effectuer les test. Ces bandelettes sont changées d’u patient à l’autre ce qui entraine des coûts. J’ai pensé à une technique qui permet d’apposer plusieurs échantillons sur une seule bandelette », explique-t-il avant de conclure « un peu comme si vous graviez les chansons de plusieurs artistes que vous aimez sur un seul DVD alors lieu de le faire sur plusieurs DVD. Vous dépensez moins, et vous faites de l’économie de temps. »