Macky Sall a réceptionné le Train Express Régional

Le président Macky Sall a réceptionné, lundi après-midi, le Train Express régional (TER)devant relier Dakar à l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD), soit une distance de 55 km (36 km d’aménagement d’une infrastructure existante et 19 km de ligne nouvelle).En compagnie de plusieurs autorités gouvernementales et d’invités dont le président de la BAD, le président Sall a pris départ à la gare de Diamniadio à bord du Train express régional (TER) pour rejoindre la gare de Dakar rénovée où il a coupé le ruban.

En train omnibus, le TER fera le trajet en 45 minutes. Un train prendra le départ chaque quart d’heure.

Au total, 14 stations dont Dakar, Rufisque, Diamniadio et AIBD seront desservies. Alstom est le concepteur des 15 trains Coradia commandés par le Sénégal et qui rouleront sur une ligne électrifiée à 25 KV. Selon l’entreprise française, le nombre de passagers devraient être de 115 000 par jour.

Circulant à une vitesse de 160 km/h, le train Coradia polyvalent est un train grandes lignes bimode (diesel et électrique 25 kV). D’une longueur totale de 72 mètres, ce train de quatre voitures peut accueillir jusqu’à 531 passagers répartis entre la première classe et la seconde.

Selon Alstom, les trains ont été fabriqués et validés sur le site de Reichshoffen. Cinq autres sites en France sont impliqués dans le projet, à savoir Saint-Ouen pour le design, Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs et alternateurs, Tarbes pour le système de traction et Villeurbanne pour les systèmes IT embarqués et l’information voyageurs.

Le lancement des travaux du TER a été effectué le 14 décembre 2016 par le président de la République Macky Sall. Par rapport au financement du TER, Abdou Ndéné Sall, le ministre chargé du Développement du réseau ferroviaire, a déclaré lundi sur les ondes de Rewmi FM (radio privée) que le coût est de 656 milliards F CFA, en plus de 88 milliards F CFA en travaux supplémentaires.