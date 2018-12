Macky Sall annonce un mémorial de la porte du retour à Gorée

Le président Macky Sall a annoncé, jeudi à Dakar, son intention de bâtir sur l’île mémoire de Gorée (3 km de Dakar) un mémorial de la porte du retour au courant de l’année 2019.« J’entends construire un mémorial de la porte du retour à Gorée à partir du deuxième semestre de l’année 2019, ainsi que le Palais des arts avec la rénovation de l’ancien Palais de justice de Dakar. Nous allons engager de grands chantiers culturels au Sénégal », a indiqué Macky Sall.

Le président de la République s’exprimait à l’inauguration du Musée des civilisations noires. Le Chef de l’Etat a relevé le fait que « cette cérémonie se tient quelques jours seulement après la remise au président Emmanuel Macron du rapport de Bénédicte Savoy et Felwine Sarr sur la restitution du patrimoine africain ».

Pour l’heure, le Chef de l’Etat français a décidé de restituer immédiatement au Bénin 26 œuvres culturelles qu’il réclamait depuis belle lurette. Ainsi, Macky Sall a dit souhaiter que « l’acte posé » par son homologue français « ouvre la voie d’un dialogue serein et apaisé sur le rapatriement du patrimoine africain ».

Faisant un bilan de sa politique culturelle au Sénégal, le président de la République a renseigné que « le fonds de soutien à la créativité et aux industries créatives est passé de 2,8 milliards F CFA en 2013 à 5,5 milliards F CFA aujourd’hui. Le Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et de l’audiovisuel a été porté à 1 milliard puis à 2 milliards F CFA à partir de cet exercice et celui de la Biennale de l’art africain contemporain a évolué de 500 millions à 1 milliard F CFA ».

En outre, a-t-il fait savoir, la récompense du Grand prix du président de la République pour les arts et les lettres a été doublée. Par ailleurs, Macky Sall a annoncé avoir mis en place le Fonds de promotion des cultures urbaines qui sera doté de 600 millions F CFA à partir du budget 2019 afin d’accompagner les projets culturels de la jeunesse.

Concluant son propos, Macky Sall a déclaré « son ambition de faire plus pour la culture qui n’a pas de prix » car, étant une identité remarquable et un reflet de l’âme du peuple.