Macky Sall annonce un projet de loi sur la gestion des ressources naturelles

Le chef de l’Etat sĂ©nĂ©galais, Macky Sall, a annoncĂ© dimanche soir, u projet de loi sur la gestion des ressources pĂ©trolières et gazières dĂ©couvertes dans le pays. »Les ressources pĂ©trolières et gazières dĂ©couvertes vont booster le taux de croissance du SĂ©nĂ©gal. Ces ressources feront l’objet d’une gestion rigoureuse. Ainsi, un projet de loi sur leur gestion sera soumis courant 2018 Ă l’AssemblĂ©e nationale après concertation avec les forces vives de la nation », a dit Macky Sall lors de son adresse Ă la Nation Ă l’occasion du nouvel an.

Macky Sall a indiqué que ces ressources pétrolières et gazières vont faire croître le taux de croissance qui est de 6,8% en 2017 et projeté à plus de 7% en 2018.

 » Avec ce taux de croissance, le Sénégal réalise pour la 3eme année consécutive la meilleure performance économique en Afrique », a –t-il dit.

Dans son discours, le président Sall a salué la contribution de la diaspora sénégalaise qui, selon lui, participe aux efforts de développement et de solidarité nationale.

Sur le plan scolaire, il a fait part de la résorption des abris provisoires avec la construction de 6400 salles de classes, de sept nouveaux lycées et de plus de 4000 blocs scientifiques.