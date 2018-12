Macky Sall en croisade contre la «perception jouissive du pouvoir»

Macky Sall, qui avait obtenu son premier mandat à la tête du Sénégal en se posant en chantre de la « gouvernance sobre et vertueuse », a fait part, en cas de réélection, de poursuivre son « combat » consistant à ôter toute « perception jouissive du pouvoir » à ses collaborateurs pour qu’ils soient au service exclusif des populations.«Ça c’est un combat que nous menons dans notre entourage et dans nos partis politiques, parce que la perception jouissive du pouvoir est tellement ancrée dans notre société », a dit Macky Sall, lors de la présentation, mardi soir à Dakar, de son nouvel ouvrage intitulé « Le Sénégal au cœur » (Ed. Cherche midi).

Il faut « éviter l’arrogance parce qu’on est en mission », a affirmé le président Sall, candidat à un second mandat de 5 ans à la tête du Sénégal à l’occasion de la présidentielle de février prochain.

En 2012, « on a bénéficié d’une confiance. Et en cherchant cette confiance, on est allé voir les populations dans leurs hameaux, dans leurs huttes, dans leurs quartiers pour les convaincre de la justesse et de la pertinence de notre politique et de notre vision », a-t-il rappelé, non sans souligner que les avantages donnés par le pouvoir sont « secondaires ».

Présentant l’exercice du pouvoir comme une mission « sacerdotale », Macky Sall a invité ses collaborateurs à « mener et gagner » un tel « combat », au lieu de mettre « l’accent sur le faste, sur les manifestations externes, sur la volonté de domination ».