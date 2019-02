Macky Sall et Abdoulaye Wade se partagent la Une des quotidiens

Les quotidiens sénégalais reçus, lundi à APA, mettent en exergue le meeting du président sortant, Macky Sall, à Thiès, fief de son challenger à la présidentielle, Idrissa Seck, qu’il dit avoir conquis après une forte mobilisation, et la visite de Me Abdoulaye Wade, Secrétaire général du Parti démocratique sénégalais (Pds, opposition) à Conakry.« Accueilli par une marée humaine dans le fief d’Idrissa Seck, Macky se lâche-Thiès est tombé », rapporte Vox Populi en première page, dans lequel journal, le président Sall poursuit : « Ce jour est historique, on n’a jamais vu une mobilisation pareille. J’accorderai plus d’attention à Thiès qui a trop souffert par le passé ».

« En campagne à Thiès-Macky rail Idy », titre Le Quotidien qui donne la parole au président candidat qui affirme : « Thiès a trop souffert, il faut cheminer avec les gens qu’il faut ».

« Thiès est tombé », renchérit Macky Sall à la Une de L’As. Dans ce journal, El Hadj Ibrahima Sall candidat du PUR attaque : « Le président protège des voleurs épinglés par l’IGE ».

De son côté, Idrissa Seck confie à nos confrères de L’As : « Il ne reste plus à Macky qu’à voir comment frauder ».

Dans la manchette du Quotidien, Ousmane Sonko, candidat de Pastef prend le contrepied de Wade et soutient que « Macky n’a pas truqué les élections ».

Traitant de la dernière ligne droite de la campagne électorale, Walf Quotidien donne la parole à Madické Niang qui dénonce les manœuvres pour freiner ses ardeurs.

Pendant ce temps, Le Soleil revient sur le meeting de Macky Sall à Fatick, sa ville natale, où il a indiqué : « Je n’ai jamais oublié le Sine ».

A Louga, Issa Sall promet un redécoupage du Sénégal, selon Le Soleil.

« Pendant que Sonko déchire les contrats pétroliers et miniers à Kédougou, Macky défie Idy, qui le brûle, à Saint-Louis », écrit Source A.

Nos confrères de Walf Quotidien s’intéressent à la visite de Wade à Conakry, se posant ainsi des « questions autour d’un voyage ».

« Wade-Condé, les dessous de table », titre L’Observateur qui parle d’une rencontre entre l’ex-président sénégalais et le chef de l’Etat guinéen au Palais Sekoutoureya.

« Les deux hommes ont mangé deux fois ensemble et discuté de la situation politique au Sénégal et d’affaires. Wade envisage de reconsidérer sa position sur la présidentielle après échanges avec le khalife des mourides. Condé ou son émissaire attendu à Dakar dans la semaine », informe L’Obs.

« Tout sur le séjour guinéen de Gorgui », titre Source A, à côté du journal EnQuête qui donne « les dessous d’une visite ».

Ce journal revient sur la finale, hier, de la Can U20 entre le Sénégal et le Mali et note : « Can U20 2019-Trois finales d’affilée perdues. La malédiction ! »

« Coupe d’Afrique des Nations des U20-Troisième finale de suite perdue par les Lionceaux », écrit Source A, faisant dire au Soleil que « les Lionceaux n’y arrivent toujours pas ! »