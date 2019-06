Macky Sall et CAN 2019 à la Une des journaux ivoiriens

La visite d’Etat de 72 heures en Côte d’Ivoire du chef de l’Etat sénégalais Macky Sall ainsi que l’ouverture de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019, ce jour, en Egypte font la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, vendredi, sur l’ensemble du territoire national.«Côte d’Ivoire-Sénégal : Ouattara a accueilli Macky Sall, hier avec Anne Ouloto (la ministre de l’assainissement et de la salubrité) en superstar», affiche L’Intelligent d’Abidjan qui livre, également, «les premiers échos et l’agenda complet d’une visite d’Etat».

Selon le président Macky Sall, à son arrivée, « Ouattara incarne pour nous la voie de la sagesse », rapporte Le Patriote avant d’ajouter que «5 accords de coopération» ont été déjà signés entre les deux pays, à l’occasion de cette 1ère journée.

« Nous demandons une synergie d’action dans la sous-région », poursuit M.Sall dans les colonnes de Le Jour, parlant de la lutte contre le terrorisme.

La presse ivoirienne jette, également, un regard du côté du Caire en Egypte où s’ouvre ce vendredi la phase finale de la CAN 2019 de football.

«CAN 2019 : la fête du foot démarre aujourd’hui», rappelle, à ce propos, Le Temps. Ce qui fait dire à Super Sport que la chasse aux Lions indomptables (champions en titre) est ouverte. Les Eléphants débarquent en «conquérant au Caire», poursuit ce journal spécialisé avant de faire une analyse des premiers matchs des différents groupes.

«Groupe A : Egypte-Zimbabwe pour commencer. Groupe B : le Nigeria veut bouffer le Burundi. Le Sénégal face au petit poucet Tanzanien dans le Groupe C tandis que la Namibie défie le Maroc dans le groupe D», titre à ce propos le confrère.

Enfin, Super Sport fait remarquer la «médiation» de Samuel Eto’o dans la «grève» des joueurs camerounais pour des primés.