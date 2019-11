Macky Sall, Hissène Habré et football au menu de la presse sénégalaise

Les quotidiens sénégalais parvenus lundi à APA traitent d’une diversité de sujets, dominés principalement par un Macky Sall sur les fronts politique, économique et historique et les conditions de détention de l’ancien président tchadien Hissène Habré au Sénégal.S’adressant samedi aux cadres de son parti présidentiel (APR), Macky Sall a indiqué dans Le Quotidien : « Je ne serai plus là dans quelques temps », sonnant comme une réponse à la polémique sur son éventuel troisième mandat.

Lors de cette rencontre, le chef de l’Etat sénégalais a également « brandit des menaces », selon L’AS qui le cite : « Il faudra serrer la ceinture, parce que cela pourra tanguer en 2020 ; nous allons prendre des sanctions dures au plan pécuniaire et pénal ; Il faut affronter les forces tapies dans l’ombre et qui empêchent d’avancer ; Si on continue de cette manière, on va continuer à tendre la main en 2035 ».

Pour L’Observateur, « la dette énerve Macky Sall » qui souligne qu’on « ne s’endette pas pour entretenir des fonctionnaires et des politiciens ».

Mais pour Walf Quotidien, « Macky Sall s’endette, assume et s’explique ».

A propos de la restitution officielle du sabre d’Elhadji Oumar Tall au Sénégal, le président Sall salue une « paix des braves » dans Sud Quotidien. Il ajoute que « nous sommes prêts à accueillir notre patrimoine » là où le Premier ministre français Edouard Philippe souligne que « la place du sabre, c’est bel et bien ici ».

Dans le quotidien national Le Soleil, la famille omarienne « réclame les 517 livres et manuscrits » au sortir de cette manifestation où « six accords (ont été) signés » avec la France qui a également« émargé » une convention de dépôt avec le Sénégal.

Sur un autre sujet, Vox Populi titre sur l’ancien président tchadien Hissène Habré qui « chute et se casse le bras en prison », au Cap Manuel de Dakar. Selon son épouse Raymonne Habré, « l’administration pénitentiaire refuse son hospitalisation en clinique pour éviter le buzz ».

L’ancienne première Dame livre également de « froides révélations » dans Tribune, parlant de « sa santé, le suivi, le paracétamol » ainsi que des « lobbies étrangers » qu’elle pointe du doigt.

L’Observateur titre pour sa part sur la victoire du Sénégal (1-4) à Eswatini dont l’attaquant Famara Diédhiou, auteur d’un triplé, a été l’un des grands artisans en seconde période après une longue pause due à la pluie : « Après la pluie, Famara Diédhiou fait le beau temps ».

Pour Stades, « les Lions brillent en tête du groupe I » des éliminatoires de la CAN 2021, mais le sélectionneur Aliou Cissé, comme insatisfait, se dit « en droit de demander plus ».