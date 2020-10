Macky Sall limoge son gouvernement et d’autres personnalités

Le président Macky Sall a mis fin mercredi 28 octobre aux fonctions de plusieurs de ses collaborateurs, vingt mois après sa réélection à la tête du Sénégal.Le remaniement gouvernemental qui était annoncé depuis plusieurs mois vient d’être officialisé. Suite à la signature de quatre décrets ce jour, le chef de l’Etat sénégalais a mis fin aux fonctions des ministres et secrétaires d’Etat, membres du gouvernement.

La surprise porte toutefois sur le limogeage de la Présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), en la personne de l’ancienne Premier ministre Aminata Touré.

Le secrétaire général de la présidence de la République et le secrétaire général du gouvernement, en l’occurrence l’ex-Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et Maxime Jean Simon Ndiaye, sont également licenciés par Macky Sall.

« Le président de la République réitère ses remerciements à la Présidente du Conseil économique social et environnemental, au ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, secrétaire général du gouvernement, aux ministres et secrétaires d’Etat sortants, pour leur collaboration au service de la République », selon le communiqué parvenu mercredi soir à APA et signé par le porte-parole de la présidence de la République, Abdou Latif Coulibaly.

« En attendant la mise en place d’un nouveau gouvernement, les ministres et secrétaires d’Etat sortants sont chargés d’expédier les affaires courantes », ajoute le document.

Par ailleurs, le poste de Premier ministre n’existe plus au Sénégal suite à une réforme controversée voulue par le président dès le début de son second mandat. Elle était promulguée en mai 2019 et renforçait le caractère présidentiel du régime sénégalais.