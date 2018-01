Macky Sall pour des  »infrastructures intelligentes »

Le chef de l’Etat sĂ©nĂ©galais, Macky Sall, a estimĂ© mardi Ă Diamniadio (32 km de Dakar), que ‘’pour relever le dĂ©fi du dĂ©veloppement, le SĂ©nĂ©gal et les autres pays africains doivent construire des infrastructures de haute qualitĂ©, c’est Ă dire intelligentes ». »La transformation dynamique observĂ©e au SĂ©nĂ©gal et en Afrique nĂ©cessite des partenariats. Il apparaĂźt clairement que pour relever le dĂ©fi du dĂ©veloppement, il nous faut des infrastructures de haute qualitĂ© aptes Ă soutenir la croissance et le progrĂšs. Il nous faut des infrastructures intelligentes hiĂ©rarchisĂ©es et adaptĂ©es aux besoins futurs », a-t-il dit Ă l’ouverture de la premiĂšre Ă©dition de la confĂ©rence sur l’infrastructure de haute qualitĂ© SĂ©nĂ©gal-Japon.

Le prĂ©sident Sall a appelĂ© ainsi Ă relever les dĂ©fis de la planification, de l’optimisation des coĂ»ts, du respect des dĂ©lais, de l’entretien et de la maintenance.

La confĂ©rence sur l’infrastructure de haute qualitĂ© en Afrique est organisĂ©e par les gouvernements sĂ©nĂ©galais et japonais.

D’une durĂ©e d’une journĂ©e, elle rĂ©unit des membres des gouvernements et les patronats des deux pays, avec 300 participants dont 50 reprĂ©sentants d’entreprises japonaises.

Les participants vont partager des expériences dans le cadre des infrastructures de haute qualité, et diagnostiquer des opportunités offertes dans ce secteur.

Selon Macky Sall, l’Afrique a besoin de se construire, soulignant que c’est dans le partenariat que nous pouvons combler le gap infrastructurel dans tous les domaines.

« Pour ce faire, il faut une approche rĂ©gionale », a-t-il indiquĂ©, ajoutant que le SĂ©nĂ©gal poursuit une politique hardie de construction d’infrastructures de qualitĂ© en routes, autoroutes et dans d’autres domaines.

Le ministre du Territoire, de l’infrastructure, des transports et du tourisme du Japon, Takao Makino, a pour sa part indiquĂ© qu »’une croissance Ă©conomique durable est prĂ©vue au SĂ©nĂ©gal ».

D’oĂč, selon lui,  l’urgence de construire des infrastructures de haute qualitĂ©.

‘’Il y a un grand dĂ©fi en infrastructures. La qualitĂ© de l’infrastructure offre des services durables et lutte contre les alĂ©as de la nature. Elle rallonge la durĂ©e de vie des infrastructures », a –t-il dit.

Le prĂ©sident du conseil national du patronat (Cnp), reprĂ©sentant du patronat sĂ©nĂ©galais, Baidy Agne, a rappelĂ© que le prĂ©sident de la RĂ©publique du SĂ©nĂ©gal a instruit au gouvernement ‘’d’innover et concevoir des infrastructures de haute qualitĂ© en y mettant les moyens qu’il faut ».

« Les BTP du SĂ©nĂ©gal sont lĂ pour Ă©changer des expĂ©riences et nouer des partenariats. Il est important de s’enrichir mutuellement, nous le savons. Mais il est aussi important de nouer des partenariats mutuellement avantageux Ă tous », a dit Agne.

Il a aussi ajoutĂ© qu’au SĂ©nĂ©gal, les entreprises ont dĂ©montrĂ© leur savoir-faire pour des infrastructures de haute qualitĂ© dans des ponts et routes de derniĂšre gĂ©nĂ©ration et que les professionnels privĂ©s de BTP se fĂ©licitent des directives prĂ©sidentielles pour la mise en Ɠuvre d’un cadre pour favoriser l’environnement dudit secteur.

 Selon lui, la dynamique de nos entreprises privées de BTP est une réalité et que le Sénégal est favorable aux investissements nationaux et internationaux.

« Le cadre macroéconomique est favorable. La stabilité, la paix sociale et la sécurité juridique et judiciaire des investissements sont là  », a indiqué le président du Cnp.

De son cĂŽtĂ©, Yoichi Miyamoto, PrĂ©sident de la Japan africa infrastructure development association (JAIDA, sigle en anglais), a estimĂ© que l’Ă©conomie d’un pays est tributaire de la connectivitĂ© des infrastructures.

Et c’est pourquoi, a-t-il indiquĂ©, il est important de construire des infrastructures de haute qualitĂ© qui pourront soutenir la croissance du pays.