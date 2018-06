Macky Sall salue le « talent » et le « mental de gagnant » des Lions

Macky Sall, dans un tweet publié par le service de communication de la présidence, a salué le « talent » et le « mental de gagnant » des Lions, malgré leur élimination de la Coupe du monde de football, après leur défaite 1 à 0 face à la Colombie lors de la dernière journée de la poule H, jeudi en Russie.« Mes chers Lions, la loi du sport a mis fin à votre belle aventure durant cette compétition mondiale. Vous avez fait preuve d’engagement physique incontestable, d’un mental de gagnant et d’un talent unanimement salué. Au nom du peuple sénégalais, je vous félicite », écrit le chef de l’Etat du Sénégal sur sa page Twitter.

Les protégés du sélectionneur Aliou Cissé ont « certes perdu une bataille. Mais l’avenir de cette belle équipe nous comble d’espoir et nous conforte que le football sénégalais est sur une trajectoire d’excellence et un élan de victoire », a ajouté le chef de l’Etat avant de réaffirmer aux Lions son « soutien indéfectible et celui de tout notre peuple ».

« C’est le lieu de saluer votre sélectionneur, notre compatriote Aliou Cissé dont la tenue, durant cette partie du Mondial, a été exemplaire », a affirmé Macky Sall, confondant dans les mêmes éloges les autres membres de la délégation sénégalaise en Russie, notamment les « vaillants » comités de supporters du 12ème Gaindé et de +Allez Casa+.

« À vous, chers supporters qui avez répondu présents pour soutenir nos Lions : merci pour votre engagement. Vous aussi avez incarné les valeurs sportives de tolérance, d’unité et de respect », a dit le président de la République.

A égalité parfaite avec le Japon (4 pts, 4 buts marqués, 4 buts encaissés, goal différence +0), le Sénégal est éliminé pour son surplus de cartons jaunes (6 contre 4).