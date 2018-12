Macky Sall se dévoile dans son  »Sénégal au coeur »

Le président sénégalais Macky Sall a présenté, mardi soir à Dakar, « Le Sénégal au coeur », son nouvel ouvrage de 168 pages où il parle principalement de lui, de sa famille, de ses amis et de son engagement politique dans le but de « présenter ce qu’il est et incarne réellement ». »J’ai voulu parler de moi et de ma famille, pour une fois. Parce qu’on a voulu me présenter par ce que je ne suis pas (…) par cupidité politique. Je me suis dit : +Mettons la vraie histoire devant eux+ », a expliqué Macky Sall, assis devant une assemblée de partisans et membres de son régime.

Revenant sur ses origines, le président Sall, né à Fatick (centre) le 11 novembre 1961, révèle qu’il est « issu d’une lignée de guerriers. Il faut aller au Fouta et s’informer », a-t-il ajouté, comme pour répondre à certaines personnes qui le regardent de haut.

« Je parle en tant qu’africain, puisque nous sommes méprisés. Si vous n’êtes pas riches et n’avez pas de belles villas, on a tendance à dire que vous êtes un +deum+ (anthropophage) », a souligné Macky Sall.

»Ce n’est pas qu’on est considérés comme des pays sous-développés qu’on doit raser les murs. Voilà le combat », a lancé le chef d’État, appelant les Africains à »être fiers de ce que l’on a », tout en étant »patients dans la construction de cette Afrique unie » qui « est en bonne voie ».

Macky Sall a rendu en outre un hommage appuyé à ses défunts parents, qui n’ont ménagé aucun effort, selon lui, pour la poursuite de ses études en dépit de leurs revenus modestes.

« Sans la volonté et l’éducation de mes parents, je ne serais pas ici », a-t-il dit, vantant par ailleurs les qualités de son épouse, la Première dame Marième Faye Sall.

Dépeint aussi comme une personne au visage fermé, d’où le surnom wolof »niangal », Macky Sall a indiqué que cela est « peut-être un masque, mais dans les relations de tous les jours (il nest) pas +niangal+ ».

Pour sa part, le Pr Ousmane Sène du WARC, l’un des critiques, a trouvé dans sa lecture de l’ouvrage du président Sall »une écriture sobre et dépouillée », des »descriptions très touchantes », »un discours très sincère » dans un »style » qui laisse transparaître »la manière de parler de l’homme (Macky Sall) ».

»Ce livre est une conversation directe avec le lecteur. (…) Le discours parle même si le discours n’est pas très politicien », a ajouté M. Sène.

Par ailleurs, renseigne Macky Sall, les bénéfices de la vente des exemplaires de « Le Sénégal au coeur », dont l’unité est commercialisé à 5000 FCFA, seront »versés à l’école Aminata Mbaye » de Dakar, un établissement spécialisé dans l’enseignement des enfants déficients mentaux.