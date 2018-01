Macron appelle à une alliance France-Europe-Chine pour « l’avenir du monde »

Emmanuel Macron a plaidĂ© lundi Ă Xian pour une vaste alliance entre France, Europe et Chine, notamment sur le climat et le projet de PĂ©kin de « Nouvelles routes de la soie », s’engageant Ă revenir en Chine « au moins un fois par an ».

« Nos destins sont liĂ©s », a-t-il lancĂ© dans un discours d’une heure et quart Ă Xian (nord), berceau de la civilisation chinoise et première Ă©tape de sa visite en Chine, oĂą il est arrivĂ© en dĂ©but de journĂ©e.

« L’avenir a besoin de la France, de l’Europe et de la Chine. Nous sommes la mĂ©moire du monde. Il nous appartient de dĂ©cider d’en ĂŞtre l’avenir », a lancĂ© le prĂ©sident français.

Au président chinois Xi Jinping, lundi soir et mardi à Pékin, il proposera de « relancer la bataille climatique » en préparant » un rehaussement de nos engagements » contre le réchauffement, lors de la COP 24 en Pologne fin 2018.

Pour le prĂ©sident français, le dĂ©part des Etats-Unis de l’accord de Paris impose un co-leadership franco-chinois dans ce domaine. Il a ainsi annoncĂ© pour 2018-2019 l’organisation d’une « annĂ©e franco-chinoise de la transition Ă©cologique ».

Sans la dĂ©cision de la Chine d’y demeurer, « l’accord de Paris n’aurait pas survĂ©cu » Ă la dĂ©cision amĂ©ricaine, a-t-il soulignĂ©, tout en notant que la Chine reste le premier pays Ă©metteur de gaz Ă effet de serre.

« La Chine a tenu parole. Vous avez dĂ©montrĂ© la rĂ©alitĂ© de votre prise de conscience et votre immense sens des responsabilitĂ©s. Qui aurait pu imaginer il y a quelques annĂ©es que la Chine dĂ©montrerait une force d’entrainement mondial? » dans ce domaine, a-t-il dit.

Cette coopération « montrera au monde que Français et Chinois sommes capables que notre planète soit à nouveau grande et belle », a-t-il poursuivi, répétant cette phrase en chinois.

« La France se transforme en profondeur et, avec elle, c’est l’Europe qui est de retour pour construire une coopĂ©ration Ă©quilibrĂ©e avec la Chine », a-t-il assurĂ©, en demandant de dĂ©finir avec clartĂ© « les secteurs oĂą nous pouvons coopĂ©rer et ouvrir de part et d’autre nos marchĂ©s, et ceux oĂą nous ne voulons pas le faire ».

Il a aussi souhaité « avancer » sur le projet des Nouvelles routes de la soie, lancé en 2013 par Xi Jinping afin de cimenter les liaisons commerciales chinoises au travers du continent eurasiatique.

« Ma volontĂ© est que la France et l’Europe (…) soient au rendez-vous offert par la Chine », a-t-il assurĂ©.

Les routes de la soie n’ont toutefois « jamais Ă©tĂ© purement chinoises », a-t-il remarquĂ©: par mer, « elles Ă©taient d’abord portugaises » et sur terre passaient par l’Asie centrale. « Je ne veux pas les transformer en routes europĂ©ennes mais ces routes sont en partage et elles ne peuvent ĂŞtre univoques ».