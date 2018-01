Macron attaque sa visite en Chine par un pélerinage aux routes de la Soie

Emmanuel Macron a attaquĂ© lundi sa première visite d’Etat en Chine par un pèlerinage aux sources des antiques routes de la Soie, lieu symbolique pour Ă©voquer une alliance entre Paris et PĂ©kin en matière commerciale et climatique.

Le prĂ©sident français est arrivĂ© en dĂ©but de journĂ©e Ă Xian, ancienne capitale de l’empire chinois qui fut le point de dĂ©part de la route de la Soie, ancienne voie commerciale remise au goĂ»t du jour par le prĂ©sident chinois Xi Jinping.

Ce dernier, qui devait accueillir son homologue français dans la soirĂ©e Ă PĂ©kin, a lancĂ© en 2013 un projet colossal de construction de routes, ports, voies ferrĂ©es et parcs industriels entre la Chine et l’Europe et mĂŞme au-delĂ . Cette initiative doit couvrir 65 pays, pour des investissements de plus de 1.000 milliards de dollars.

« Ma volontĂ© est que la France et l’Europe (…) soient au rendez-vous offert par la Chine », a assurĂ© Emmanuel Macron dans un long discours cadre sur les relations franco-chinoises, alors que la France Ă©tait jusqu’ici restĂ©e prudente face Ă un projet qu’une partie des EuropĂ©ens juge dangereusement expansionniste de la part de la deuxième puissance Ă©conomique mondiale.

Dans un entretien accordé au site chinois China.org, M. Macron a même assuré que Paris était prêt à jouer « un rôle moteur » dans la concertation euro-chinoise sur ce projet.

Seul bĂ©mol, que mettent habituellement les EuropĂ©ens soucieux d’Ă©viter un simple dĂ©versement des excĂ©dents productifs chinois sur l’Asie centrale, M. Macron a appelĂ© Ă travailler sur ce projet « dans le cadre d’un partenariat Ă©quilibrĂ© oĂą les règles de financement correspondent Ă nos standards et Ă ce que nous recherchons ensemble ».

« Ces routes sont en partage et elles ne peuvent être univoques », a-t-il averti dans son discours.

– DĂ®ner Ă quatre –

Face Ă la dĂ©cision de Donald Trump de retirer les Etats-Unis de l’accord de Paris sur le rĂ©chauffement, M. Macron a annoncĂ© qu’il proposerait Ă Xi Jinping de « relancer la bataille climatique ».

Sans la dĂ©cision de la Chine d’y demeurer, « l’accord de Paris n’aurait pas survĂ©cu » Ă la dĂ©cision amĂ©ricaine, a-t-il soulignĂ©, tout en notant que la Chine reste le premier pays Ă©metteur de gaz Ă effet de serre.

« Nos destins sont liĂ©s », a-t-il lancĂ©. « L’avenir a besoin de la France, de l’Europe et de la Chine. Nous sommes la mĂ©moire du monde. Il nous appartient de dĂ©cider d’en ĂŞtre l’avenir », a assurĂ© le prĂ©sident français.

Emmanuel Macron doit sĂ©journer jusqu’Ă mercredi dans la capitale chinoise. AccompagnĂ© de son Ă©pouse Brigitte, il devait s’entretenir lundi soir avec Xi Jinping et son Ă©pouse Peng Liyuan, avant un dĂ®ner privĂ© Ă quatre.

Mardi, point fort du voyage, il sera reçu de manière beaucoup plus formelle. Au programme, une visite de la CitĂ© interdite, une rencontre avec le prĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale populaire et le Premier ministre, une cĂ©rĂ©monie d’accueil, la signature d’accords et de contrats, une dĂ©claration conjointe puis un dĂ®ner d’Etat au Palais du peuple.

Ce premier voyage en Asie marque une nouvelle Ă©tape pour sa diplomatie, concentrĂ©e jusqu’ici sur l’Europe et l’Afrique. Emmanuel Macron veut faire de Xi Jinping son alliĂ© dans plusieurs domaines: environnement, anti-terrorisme, appui Ă la force du G5 Sahel et au dĂ©veloppement des Ă©nergies renouvelables en Afrique.

Paris et PĂ©kin ont cependant des points de friction. La France, qui souffre d’un dĂ©ficit commercial de 30 milliards d’euros avec la Chine, veut « rĂ©Ă©quilibrer » la relation et prĂ´ne une rĂ©ciprocitĂ© dans l’ouverture des marchĂ©s entre l’UE et la Chine. Elle pousse aussi pour que l’UE contrĂ´le davantage les investissements, notamment chinois, dans les secteurs stratĂ©giques.

M. Macron est accompagnĂ© par une dĂ©lĂ©gation de plus de 50 chefs d’entreprise.